Meditaatiosta helpotusta krooniseen kipuun – jo 20 minuuttia päivässä voi auttaa

Kun häiritsevä ajatus tai tunne tulee, Anu Lihavainen pistää sen ilmapalloon, ja hups, se on poissa. Kuvitteellinen ilmapallo on Lihavaisen, 43, kehittelemä meditoinnin apuväline. Lihavainen pysähtyy meditoimaan, harjoittamaan mindfulnessia, rentoutumaan – mitä sanaa halutaankaan käyttää – reiluksi vartiksi miltei joka aamu. Meditaatio on 13 vuoden ajan kroonisista kivuista kärsineen Lihavaisen keino hallita kipua, nousta sen yläpuolelle.

– Alussa oli todella vaikea edes istua paikallaan hiljaa, olla oman itsensä kanssa. Sittemmin olen oppinut rauhoittamaan mielen. Ajatuksia saa tulla, mutta niihin ei saa jäädä kiinni, Lihavainen sanoo.

Lihavaisen kivut ovat peräisin selän välilevynpullistumista ja niiden korjaamiseksi tehdyistä leikkauksista. Aluksi Lihavaisen oli äärimmäisen vaikea hyväksyä, että hermokipu jäi pysyväksi matkakumppaniksi.

Monen muun kivuista kärsivän tavoin hän haki aluksi apua ulkopuolelta. Kaikki mahdollinen tuli kokeiltua, mutta kipu ei lakannut.

Nyt Lihavainen on muutaman vuoden ajan opetellut uudenlaista suhtautumista kipuun keskussairaalan kipupsykologin avulla. Alku ei ollut helppoa.

– Sitähän ihan raivostuu, kun joku sanoo että kokeilepa meditaatiota ja hengittele. Ei se kipu sillä lähde! No ei lähdekään, mutta se on helpompi hallita, Lihavainen selittää.

Meditaation myötä Lihavainen kokee valta-asetelman muuttuneen: hän hallitsee nyt kipuaan, ei kipu häntä.

Miksi minulle kävi näin?

Jatkuvan kivun kanssa eläminen vaikuttaa mielialaan ja elämänlaatuun. Se aiheuttaa kiukkua ja katkeruutta: miksi minulle kävi näin?

Meditaatio on opettanut Lihavaiselle, että kipuun keskittyminen vain pahentaa oloa. Jos kivun pystyy hyväksymään, taakka käy helpommaksi kantaa.

On olemassa hyvä sanonta: Meditoi joka päivä 20 minuuttia, paitsi silloin, kun sinulla on kiire. Silloin meditoi tunti

– Se, mihin keskityt, kasvaa. Se pätee sekä hyvässä että pahassa, Lihavainen sanoo.

Hänen mukaansa avain on oman suhtautumisen muuttaminen. Siinä meditaatio on hyvä apuväline.

– Kaikki muuttuu radikaalisti, kun kykenee hallitsemaan omaa mieltään.

Parhaimmillaan varttitunnin meditaatio rentouttaa ja rauhoittaa Lihavaisen mielestä paremmin kuin kahdeksan tunnin huonolaatuinen yöuni.

– On olemassa hyvä sanonta: Meditoi joka päivä 20 minuuttia, paitsi silloin, kun sinulla on kiire. Silloin meditoi tunti, Lihavainen naurahtaa.

Meditaatiota mystifioidaan Lihavaisen mielestä liikaa. Hänelle itselleen meditaatio on käytännössä istuen tehty rauhoittumisharjoitus, jonka aikana hän pyrkii rauhoittamaan mielensä ja olemaan hiljaa itsensä kanssa.

– Mehän oikeastaan osaamme nämä tietoisuustaidot jo ihan luonnostaan. On oikeastaan hassua, että niitä pitää opettaa. Ehkä on niin, että olemme hukanneet taidon, Lihavainen pohtii.

Hänen mielestään moni itse asiassa meditoi arjessaan ilman, että tulee antaneeksi sille meditaation nimeä.

– Yksi istuu pilkillä, toinen neuloo. Monet miehet ovat sanoneet, että heistä on hauska ajaa autolla pitkää matkaa, koska siinä ei tarvitse ajatella mitään. Mitä muuta se on kuin meditaatiota, Lihavainen kysyy.

Kuin kivi kengässä

Kipu koetaan aivoissa, ja siksi aivot ovat Lihavaisen mielestä juuri se paikka, josta myös apua kannattaa hakea.

Pitkäaikaista kipua Lihavainen kuvailee kuin kiveksi kengässä. Jos tietää, että sen kanssa on pakko kävellä vain lyhyt matka, kivun kestää. Jos kivestä ei pääse eroon ollenkaan, se alkaa muuttua asiaksi, joka hallitsee kaikkia ajatuksia.

– Meditaatio on minulle pysähtymistä. Kun pysähdyn riittävän usein, jaksan jatkaa oman pikku kiveni kanssa, Lihavainen vertaa.

Kun meditaatio auttoi kivun hyväksymisessä, Lihavainen alkoi hyväksyä paljon muutakin. Hän kokee muuttuneensa myönteisemmäksi ihmiseksi.

– Aiemmin olisin ajatellut toisin, mutta nyt koen, että kipu on ollut melkein siunaus. Se on pakottanut ajattelemaan toisella tavalla. Muuten olisin ehkä tappanut itseni stressillä ja työllä.

Tutkimus todistaa uusien keinojen tehon

Kipureaktio on nykyisin jopa mahdollista mitata aivoista, sanoo lääkäri, kipututkija ja tietokirjailija Helena Miranda.

Miranda on tutkinut kipua pääasiassa Työterveyslaitoksen tutkijana. Uusi tutkimus tuottaa Mirandan mukaan jatkuvasti tietoa lääkkeettömien kivunhallintamenetelmien tehosta.

– Nyt on esimerkiksi havaittu, että lääkkeet eivät ole erityisen tehokas keino pitkittyneen kivun hoidossa. Vain noin kolmasosa kroonisesta kivusta kärsivistä saa lääkkeistä riittävän lievityksen, Miranda sanoo.

Maailmalla sairaaloiden ensiavuissa on jo tarjottu kipuun mindfulnessia, akupunktiota ja hypnoosia.

Mielen omat keinot saattavat uusien tutkimusten mukaan olla yllättävän tehokkaita.

– Aivotutkimusten mukaan jo pelkkä myönteinen odotus jonkin hoidon vaikutuksesta aktivoi aivojen kivunsäätelyjärjestelmän, joka alkaa tuottaa morfiinin kaltaisia aineita, Miranda kertoo.

Tämä tuottaa Mirandan mukaan jo yksin jopa 30–40 prosentin kivunlievityksen.

– Tämä vaikutus voi olla jopa vahvempi kuin lääkkeenä annetun morfiinin tuottama, Miranda toteaa.

Lääkkeettömät menetelmät nousussa

Merkittävä osa pitkäaikaisesta kivusta johtuu Mirandan mukaan siitä, että ihmisen kivunsäätelyjärjestelmä on ylivirittynyt – kuin vahvistimen volyyminappula olisi täysillä, Miranda vertaa.

Hän muistuttaa, että merkitys koetulle kivulle annetaan aivoissa. Esimerkiksi raskaan liikunnan jälkeen keho voi olla hyvinkin kipeä, mutta tämä kipu ei tunnu karmivalta, sillä aivot eivät tulkitse sitä vaaralliseksi.

Kun säätelyjärjestelmä on vialla, aivot tulkitsevat kehon vaarattomiakin viestejä vaaraksi ja alkavat huutaa hälytystä eli kipua.

Kipututkija Mirandan mukaan kivunhoitosuositukset ovatkin muuttumassa. Nyt pyritään vaikuttamaan kivunsäätelyjärjestelmään erityisesti lääkkeettömillä menetelmillä.

– Maailmalla sairaaloiden ensiavuissa on jo tarjottu kipuun mindfulnessia, akupunktiota ja hypnoosia. Tutkimusten mukaan niillä on saatu parempi vaste kuin morfiinilla huomattavasti pienemmin haittavaikutuksin.

Vertaistukea kivusta kärsiville: Suomen kipu ry.