Merenkulun päästöt yritetään vähentää puoleen vuoteen 2050 mennessä

Merenkulun kasvihuonepäästöt yritetään vähentää puoleen vuoteen 2050 mennessä vuoden 2008 tasosta. Tämän vuosisadan aikana meriliikenne halutaan kokonaan päästöttömäksi, kertoo liikenne- ja viestintäministeriö. Tavoitteen asetti Kansainvälisen merenkulunjärjestön IMOn alakomitea.

Merenkulussa ei aiemmin ole ollut koko alan kattavia ilmastotavoitteita, eikä Pariisin ilmastosopimus mainitse merenkulkua erikseen. Ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on tyytyväinen, että nyt asiaan tuli muutos.

– On tärkeää, että myös merenkulun päästöjä ryhdytään nyt maailmanlaajuisesti vähentämään. Pariisin sopimuksen kansallisia panoksia on määrä tarkastaa ja kiristää vuonna 2023, joten hyvä että IMOn sopima aikataulu on linjassa tämän kanssa, sanoo Tiilikainen tiedotteessa.

Mahdollisia päästövähennyskeinoja ovat ministeriön mukaan alusten energiatehokkuuden parantaminen ja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöönotto.

Merenkulku vastaa noin 2,5 prosentista maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. Ilman päästöjen vähennystä päästöjen arvioidaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä 50–250 prosentilla. Maailmankaupan kasvaessa myös merikuljetusten määrä lisääntyy merkittävästi, ministeriö toteaa.

Kokouksessaan IMOn meriympäristön suojelukomitea päätti myös alkaa käsitellä sitä, miten vähentää riskejä raskaan polttoöljyn käytössä ja kuljetuksessa arktisilla alueilla. Komitea harkitsee raskaan polttoöljyn käytön ja kuljetuksen kieltoa arktisella alueella. Kielto koskisi sen käyttöä ja kuljetusta polttoaineena. Kuljetus rahtina olisi edelleen sallittua.