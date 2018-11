Merenkurkussa myrskyää: Wasa Express -laiva joutui kääntymään avomereltä takaisin, kun sen kuljettama rekka kaatui

Vaasasta Ruotsiin Uumajaan matkalla ollut Wasa Express -matkustajalaiva joutui kääntymään takaisin Merenkurkussa riehuvan myrskyn vuoksi, kertoo Wasaline verkkosivuillaan.

Laiva oli puolessa välissä matkaa avomerellä, kun sen sisällä ollut rekka kaatui kovassa merenkäynnissä.

– Oli tullut hirmuaallokko, ja joku aalto oli oikein heittänyt laivaa. Rekka oli kallistunut, sitä pitävät kuusi kettinkiä menneet poikki ja rekka kaatui autokannelle. Sen jälkeen päällikkö päätti, että parempi kääntyä Vaasaan takaisin. Laiva saapuu Vaasaan kello 16.30, kertoo Wasalinen toimitusjohtaja Peter Ståhlberg.

Rekan kaatumisesta ei aiheutunut Ståhlbergin mukaan laivalle vahinkoa tai vaaraa matkustajille. Laivalla on 104 matkustajaa.

– Mutta sen voin taata, että varmasti epämukava matka on ollut tänään.

Laivan paluumatka on sujunut Ståhlbergin mukaan hyvin.

Merivartiosto kertoo Twitterissä, että Meripelastuskeskus seuraa Wasa Expressin tilannetta ja varautuu pelastustoimintaan. Samalla keskus seuraa rahtialusta, joka on ankkuroitunut Utön eteläpuolelle koneongelmien korjaamiseksi.

Myrskyvaroituksia laajasti

Ilmatieteen laitos on antanut myrskyvaroituksen Pohjois-Itämeren itäosasta Perämeren pohjoisosaan. Päivystävän meteorologin Tuomo Bergmanin mukaan aallokko on monin paikoin 5–6-metristä.

Bergmanin mukaan Merenkurkun tuulivaroitus 23 metriä sekunnissa on normaali syysmyrskykeli, mutta nyt keli on päässyt tavallista rajummaksi, koska pitkään samasta suunnasta puhaltanut tuuli on nostanut allokon korkeutta.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Merenkurkussa kovimmat puuskat ovat olleet 27 metriä sekunnissa, mutta Wasalinen Ståhlbergin mukaan tuulet ovat olleet rajumpia.

– Nordvallissa tuulenpuuska oli laivassa hetken yli 30 metriä sekunnissa, se on todella raju puuska. Nyt se on hieman laskenut, mutta silti puuskissa on 28 metriä sekunnissa, ja keskituuli oli hetki sitten 22 metriä sekunnissa. Eli voi sanoa, että Ilmatieteen laitos on vetänyt vähän alakanttiin.

Ilmatieteen laitos on antanut myös Saaristomerelle ja Suomenlahdelle tuulivaroituksen tuulen ollessa 19 metriä sekunnissa.