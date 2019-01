Merialueiden kovin tuulennopeus koko mittaushistorian aikana Kökarissa

Suomen merialueiden koko mittaushistorian kovin tuulennopeus on mitattu Ahvenanmaan Kökarissa, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tuulennopeuden kymmenen minuutin keskiarvo oli 32,5 metriä sekunnissa. Edellinen Suomen ennätys oli 31 metriä sekunnissa, mikä on mitattu vuonna 1971, kahdesti vuonna 1975 ja vuonna 1995.

Kökarin tuulennopeus jäi hieman alle hirmumyrskyrajan eli 33 metrin sekunnissa. Puuskissa tuuli oli kovimmillaan merellä 41,6 metriä sekunnissa.

Ahvenanmaalla kehotetaan ihmisiä pysymään sisällä toistaiseksi

Ahvenanmaalla kehotetaan ihmisiä pysymään sisällä voimakkaiden tuulten vuoksi, kerrotaan Ahvenanmaan hätäkeskuksesta. Kehotus on voimassa toistaiseksi ja koskee koko Ahvenanmaata.

Iso osa Ahvenanmaasta on sähköttä ja mobiiliverkko ei toimi normaalisti, kertoo palotarkastaja Ted Andersson STT:lle. Hätäkeskus yrittää saada tällä hetkellä tilannekuvaa kunnista.

Anderssonin mukaan tähän mennessä ei ole tullut ilmi vakavia henkilövahinkoja. Vaaratilanteita on kuitenkin syntynyt.

Kehotuksesta pysyä sisällä kertoi aiemmin Yle.

Ruotsin-laivat jättivät väliin pysähdykset Ahvenanmaa

lla

Suomen ja Ruotsin välillä liikennöivät matkustajalaivat jättivät yöllä pysähtymättä Ahvenanmaalla, kerrottiin Tallink Siljasta ja Viking Lineltä STT:lle aamuyhdeksältä. Alukset pääsivät kovasta myrskystä huolimatta päätesatamiinsa aikataulun mukaisesti.

Kummankin varustamon neljä Suomen ja Ruotsin välillä kulkevaa laivaa perui Ahvenanmaan-pysähdyksensä. Käynnin jätti väliin lisäksi Tallink Siljan kaksi Viron ja Ruotsin välillä liikennöivää alusta.

– Vaikka myrsky on ollut raju, tuulen suunta on ollut Itämerellä yöllä laivojen kulun kannalta otollisempi kuin ennakolta oletettiin. Se on auttanut pysymään aikatauluissa. Tässä mielessä pahempiakin säitä on koettu. Mutta matkustajille keli on ollut kyllä kova, kertoi Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd.

Molempien varustamojen viestinnästä kerrottiin, että vielä aamulla ei ollut tehty päätöstä siitä, ajavatko tämän päivän myöhemmät laivavuorot Ahvenanmaan ohi pysähtymättä.

Finavia: Lentoliikenne pysynyt pääosin aikataulussa

Suomen lentoliikenne on pysynyt aamulla pääosin aikataulussa, kerrottiin Finavian viestinnästä aamuyhdeksän jälkeen.

Helsinki-Vantaan lentovuoroista oli aamulla myöhästynyt vain muutama, minkä lisäksi yksi Joensuusta saapuva lento oli peruttu.

Myöhästymiset koskivat lähinnä kotimaanlentoja. Finavian mukaan tämä viittasi siihen, että myrsky haittasi aamulla Suomen pienempiä lentoasemia, ei niinkään pääkaupunkiseudun suurta asemaa.

Helsinki-Vantaalla jouduttiin kuitenkin aamulla ohjaamaan lähtevät ja saapuvat lennot jonkin aikaa yhdelle kiitotielle. Pian kuitenkin päästiin palaamaan normaalitilanteeseen, kahden kiitotien käyttöön.