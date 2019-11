Merimies-Unionin Zitting ei usko valtakunnansovittelijan edellytyksiin ratkaista postilakkoa: "Noviisi, amatööri"

Useat ammattiliitot ovat tehneet tai valmistelevat päätöksiä tukitoimista postilakon ratkaisun vauhdittamiseksi. Keskiviikon sovittelun jälkeen valmistautuminen jatkui.

Merimies-Unionin puheenjohtaja Simo Zitting sanoi STT:lle, ettei usko postilakon sovittelun tuottavan tulosta ennen kuin valtio puuttuu peliin. Zittingin mielestä valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalalla ei ole edellytyksiä saada kiistassa ratkaisua aikaan.

– Se sovittelijahan on onneton, en usko että hän saa mitään koko jutussa aikaan. Täysin noviisi, amatööri. Ei siinä mitään tulekaan ennen kuin omistaja käyttää ääntään ja sanoo, että nyt loppuu tämä joutavanpäiväinen haihattelu. Valtiovallan täytyy sanoa Postin hallitukselle, että lopettaa tämän järjettömän ja järkyttävän toiminnan ja palaa normaaliruotuun, Zitting sanoi.

Merimies-Unioni on jo tehnyt periaatepäätökset valmiudesta ryhtyä tukilakkoihin. Tilannetta katsotaan uudelleen loppuviikosta. Zittingin mukaan mahdolliset tukitoimet alkaisivat ensi viikolla.

– Pikkuhiljaa verkko kiristyy.

Rautatiealan Unioni (RAU) on kertonut pohtivansa tavaraliikenteeseen kohdistuvia päätöksiä hallituksen kokoontuessa torstaina. RAU:n puheenjohtaja Tero Palomäki sanoi STT:lle, että liiton hallitus tekee todennäköisesti torstaina päätökset tukitoimista ja valmistautuu perumaan ne, jos sopu syntyy.

– Kyllä me varmaan tehdään päätös sen perusteella, että ei ratkea. Paras vain valmistautua isoon hässäkkään, niin kauan tätä on hierottu. Aika vahvaa liikehdintää näyttää ammattiyhdistysliikkeessä nyt olevan.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto (AKT) kertoo tukilakkopäätöksestä viikon loppuun mennessä, jos neuvotteluissa ei tule sitä ennen tulosta, AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen kertoi Twitterissä.

Tukilakoista ovat aiemmin ilmoittaneet Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL) ja Ilmailualan Unioni (IAU).

PAUn Nieminen varovaisen toiveikas

Posti- ja logistiikka-alan unioni PAUn puheenjohtaja Heidi Nieminen sanoi, että postilakon sovittelussa päästiin keskiviikon pari tuntia kestäneen tapaamisen aikana hieman eteenpäin. Asiat ovat vielä ratkaisematta, mutta Nieminen kuvasi tilannetta sanoen, että keskusteluihin on tullut "uutta näkökulmaa".

– Kai siinä pieni askel päästiin eteenpäin siinä mielessä, että ei jannattu paikallaan, Nieminen sanoi.

Valtakunnansovittelija Vuokko Piekkala ilmoitti, että sovittelua jatketaan perjantaina aamuyhdeksältä. Nieminen kertoi, että Piekkala oli antanut molemmille osapuolille "kotitehtäviä", eli selvitettäviä asioita. Hän ei ryhtynyt arvioimaan, onko ratkaisulle rahkeita vielä perjantaina.

– Vaikeaa se on, en ole vielä hirveän toiveikas sen osalta. Kyllä tässä vielä on paljon tekemistä, Nieminen sanoi.

Myös työnantajapuolta edustava Palvelualojen työnantajien (Palta) toimitusjohtaja Tuomas Aarto sanoi, ettei usko tilanteen vielä olevan kypsä sovintoesityksen tekemiselle.

– Se tietysti riippuu valtakunnansovittelijasta. Mitään uutta ja ihmeellistä tässä ei ole ilmennyt.

PAU aloitti lakon maanantaina. Liitto ilmoitti alun perin kahden viikon lakosta, mutta se on myöhemmin laajentanut sitä neljäviikkoiseksi.

Tällä hetkellä lakon piirissä on noin 9 000 työntekijää, joiden tehtävät koskevat postin jakelua, käsittelyä ja kuljetusta. Jos osapuolet eivät pääse sopuun, työtaistelutoimet laajenevat kahden viikon päästä myös toimihenkilö- ja myymälätehtäviin.

Niemisen mukaan Posti on rikkonut lakkoa käyttämällä vuokratyövoimaa selvästi enemmän kuin normaalisti. Posti on sanonut, että vuokratyövoiman käyttö esimerkiksi pakettilajittelussa on samalla tasolla kuin normaalisti, mutta Nieminen on eri mieltä.

– Lakkovahdit pystyvät todistamaan, että se väite on valhe, Nieminen sanoi.

Työehtosopimuksen vaihto ei käy liitolle

Niemisen mukaan liiton tavoitteena on säilyttää nykyiset ehdot ja saada yleisen työmarkkinalinjan mukainen korotus. PAU ei ole hyväksynyt Postin päätöstä vaihtaa noin 700 pakettilajittelijaa toisen työehtosopimuksen piiriin marraskuun alusta alkaen. Posti on pitänyt kiinni vaihdoksesta.

– Ei tämä voi mennä niin, että se, joka tuo pöytään käsittämättömät vaateet, voi odottaa, että tullaan puoliväliin vastaan, Nieminen sanoo.

Aarton mukaan neuvotteluprosessin liikkeellelähtö edellyttää sitä, että PAU on valmis hyväksymään myös uuden työehtosopimuksen.

– Olemme ilmoittaneet jo, että olemme taanneet tiettyjä palkanosia myös seuraavan sopimuskauden ajan ja olemme valmiit neuvottelemaan muistakin yksityiskohdista ja siirtymästä.