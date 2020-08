Merivoimien entisen esikuntapäällikön syytetään tehneen esteellisenä läheisiään koskevia päätöksiä – oikeuskäsittely alkaa

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään käsittely jutussa, jossa Merivoimien entisen esikuntapäällikön syytetään tehneen esteellisenä läheisiään koskevia päätöksiä.

Lippueamiraali Timo Hirvosta syytetään neljästä tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2016–2018. Hirvosen sotilasarvon takia asia käsitellään hovioikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeuden sijaan.

Esitutkinta alkoi syksyllä 2018 Pääesikunnan tekemän tutkintapyynnön perusteella. Pääesikunta katsoi Hirvosen toimineen esteellisenä kahdessa läheisiään koskevassa tapauksessa.

Vahvisti läheisensä palkankorotuksen

Pääesikunta on todennut Hirvosen vahvistaneen Puolustusvoimissa työskentelevän läheisensä palkankorotuksen vuonna 2016. Hirvonen toimi tuolloin laivaston komentajana. Pääesikunnan mukaan Hirvonen toimi esteellisenä myös, kun hän kävi kehityskeskustelun ja laati suoritusarvioinnin toisesta läheisestään.

Esitutkinnan teki Keskusrikospoliisi, joka sai tutkinnan valmiiksi viime vuoden syksyllä. Tutkinnanjohtaja Markus Laine kommentoi tällöin rikosepäilyä lyhyesti.

– Tässä on yksi epäilty. On ollut erilaisia henkilöstöasioihin liittyviä hallintopäätöksiä. Katsotaan, että epäilty on tehnyt päätöksiä hallintolain mukaisesti esteellisenä, Laine sanoi.

Hirvonen on syyttäjän mukaan kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Komentajapaikka jäi saamatta rikosepäilyn takia

STT:n tietojen mukaan Hirvosta ei marraskuussa 2018 valittu Merivoimien komentajaksi esteellisyysepäilyn takia. Hirvonen toimi myös sotilasjäsenenä korkeimman oikeuden sotilasasioiden käsittelyssä, mistä hänet Lännen Median mukaan hyllytettiin esitutkinnan takia.

Tasavallan presidentti määräsi Hirvosen vuoden 2019 alusta Merivoimien esikuntapäällikön tehtävästä koordinoimaan Puolustusvoimien valmistautumista Suomen EU-puheenjohtajuuskauteen. Tällä hetkellä Hirvonen työskentelee Pääesikunnassa.