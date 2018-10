Merivoimien uusien laivojen rakentamisesta Raumalla aiesopimus

Merivoimien Laivue 2020:n uusien alusten rakentaminen Suomessa on varmistumassa. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) on valtuuttanut Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen solmimaan rakentamisen periaatteista ja edellytyksistä aiesopimuksen Rauma Marine Constructions -yhtiön kanssa.

Tavoitteena on lopullisen rakentamissopimuksen solmiminen ensi vuoden alkupuoliskolla. Aiemmin sopimus piti viimeistellä jo tänä vuonna.

Puolustusministeriön mukaan aiesopimus koskee muun muassa alusten hintaa, rahoitusaikataulua sekä sopijaosapuolten vastuunjakoa ja riskienhallintaa.

Neljän monitoimikorvetin on määrä korvata seitsemän käytöstä poistuvaa alusta. Hankkeen hinta on 1,2 miljardia euroa, josta rakentamisen osuus on noin puolet. Loppu koostuu ulkomailta tilattavista alusten taistelujärjestelmistä.