Merja Olenius vetäytyy kisasta Jämsän kaupunginjohtajaksi — "Jämsäläisillä vahvoja odotuksia kaupunginjohtajalle"

Ehdokas Merja Olenius ilmoitti perjantaina, että hän vetäytyy Jämsän kaupunginjohtajan virkavaalista. Hän toimii tällä hetkellä Hartolan kunnanjohtajana ja on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

– Mitään varsinaista syytä ei ole. Valintaryhmä teki torstaina varsin yksimielisen ja perustellun ehdotuksen uudesta kaupunginjohtajasta. Minä kunnioitan ja arvostan tätä päätöstä, Olenius sanoo.

Olenius kertoo miettineensä koko mennyttä viikkoa valintaryhmän ehdotuksen jälkeen. Hänen mukaansa maanantaina kansalaisille järjestetty haastattelutilaisuus oli vahva osoitus siitä, mitä odotuksia jämsäläisillä on kaupunginjohtajalle.

– Koko prosessi on kuitenkin ollut hyvin ryhdikäs, mutta tässä kohdassa päätin tehdä tämän henkilökohtaisen ratkaisun vetäytyä vaalista.

Valintaryhmän jäsen, Jämsän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Lahtinen toteaa, että Oleniuksen vetäytyminen harmittaa häntä.

– Se, että yksi kärkiehdokkaista jää pois on varsin ikävää, koska hän on saattanut miellyttää joitakin valtuutettuja. Nyt vähän vaikuttaa siltä, että kyseessä on kahden kautta.

Jämsän kaupunginhallitus kokoustaa maanantaina 16. syyskuuta klo 17. Kaupunginvaltuusto valitsee uuden kaupunginjohtajan 23. syyskuuta.