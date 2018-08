Kesäjuhlia tai terassi-illallista viettäneet ihmiset ovat erityisesti Etelä-Suomessa saaneet viime viikkoina kutsumattomia vieraita. Ampiaisten määrä on kuluvana kesänä ollut varsin runsas, mikä tutkijoiden mukaan oli odotettavissakin.

– Ainakin parilla ampiaislajilla on selkeä rytmi, että joka toinen vuosi määrä on suuri ja joka toinen vähäisempi. Nämä lajit noudattavat samaa rytmiä, ja nyt on runsas vuosi, sanoo apulaisprofessori Jouni Sorvari Itä-Suomen yliopistosta.

Jo valmiiksi suurilukuista ampiaisjoukkoa on kasvattanut suotuisa sää. Lämmin ja sateeton kevät ja alkukesä auttoivat pesänrakennuksen onnistumisessa. Koska kesän aikana syntyvistä sukupolvista uusi on aina edeltäjäänsä isompi, eletään nyt kesän runsainta ampiaisaikaa.

Ei tappelupukareita

Loppukesästä ampiaiset saattavat vaikuttaa myös tavallista hanakammilta hankkiutumaan ihmisseuraan. Museomestari Juho Paukkunen Luonnontieteellisestä keskusmuseosta huomauttaa, että törmäyskurssille joudutaan tavallista useammin myös siksi, että ampiaisia on niin paljon.

Ampiaisten levottomuutta on selitetty eri teorioilla. Paukkusen mukaan yksi on se, että vanheneva kuningatar ei enää saa työläisiä kontrolloitua samalla tavalla kuin vielä alkukesästä. Lisäksi mettä ei enää löydy yhtä helposti, ja pesässä odottaville toukille metsästettävien hyönteisten määrä vähenee, mikä stressaa työläisiä.

Sorvari muistuttaa, että ampiainen pyrkii ihmisseuraan ruoan vuoksi, ei ihmisten itsensä takia. Sokeripitoinen ruoka ja juoma sekä grillaustarjoilut ovat ampiaisillekin oiva noutopöytä.

– Työläiset eivät tee mitään kamikazelentoja, vaan ne ovat nälkäisiä, Sorvari sanoo.