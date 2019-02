Metsä Board osoittaa kansainvälisesti sitoutumistaan elintarviketurvallisuuteen

Metsä Groupiin kuuluvan Metsä Boardin Kyrön, Äänekosken ja Husumin kartonkitehtaiden elintarviketurvallisuus on sertifioitu FSSC 22000 standardilla. Kyseessä on aikaisempaa tarkemman toimintatavan laajennus, sillä Simpeleen tehtaalle otettiin käyttöön FSSC 22000 järjestelmä jo vuonna 2017. Kaikilla Metsä Boardin tehtailla oli jo aiemmin käytössä ISO 22000 elintarviketurvallisuusjärjestelmä.

Tuoteturvallisuuspäällikkö Marjatta Punkan mukaan uusi standardi on vaatimuksiltaan selvästi tiukempi.

– GFSIn hyväksymien standardien avulla elintarviketeollisuus huolehtii elintarvikkeiden turvallisuudesta maailmanlaajuisesti. Kuluttajat arvostavat jäljitettävää ja uusiutuvasta ensikuiduista valmistettua kartonkia, kun kyse on suorasta ruokakontaktista. Me varmistamme kartonkiemme turvallisuuden. Ne täyttävät tiukimmatkin vaatimukset. Sertifioinnit ovat osa jatkuvan parantamisen toimintakäytäntöjämme sekä sitoutumistamme elintarviketurvallisuuteen, sanoo Punkka.

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartongin valmistaja, ja se haluaa varmistaa toimivansa vastaavien standardien mukaan kuin yhtiön asiakkaat elintarviketeollisuudessa. Sen tuotevalikoimassa ovat taive- ja tarjoilupakkauskartongit sekä valkoiset kraftlainerit eli aaltopahvin pintamateriaalit. Punkan mukaan puhdas ensikuitu on uusiutuvaa raaka-ainetta, joka on jäljitettävissä kestävästi hoidettuihin pohjoisiin metsiin.

Metsä Boardin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa viime vuonna. Se työllistää noin 2 350 henkilöä. Metsä Board kuuluu Metsä Groupiin.