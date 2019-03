Metsä Group kokeilee kesätyönhakijoiden ryhmähaastatteluja Äänekoskella

Äänekosken halutuin kesätyöpaikka höyryili kauniiseen kevättalviseen aamupäivään Suolahdentien varressa tiistaina. Samaan aikaan Äänekosken kaupungintalon kuudessa huoneessa oli koolla muutaman hengen ryhmiä lomakkeiden äärellä Metsä Groupin haastattelijoiden seurassa. Kaupungintalon työntekijöiden kahvihuonekin oli varattu ryhmähaastatteluun.

Henkilöstöasiantuntija Teija Huuhkan mukaan kyse on pilotista.

– Äänekosken yksiköt pilotoivat uudenlaista tapaa haastatella kesätyönhakijoita. Tässä säästyy aikaa ja paljastuu ryhmätyöosaamista. Järjestämme viikon aikana yhteistyössä ryhmähaastattelupäiviä haastatteluvaiheeseen valituille hakijoille, ja jokainen pääsee myös yksilöhaastatteluun. Pilotointiin osallistuvat Metsä Board, Metsä Fibre ja Metsä Wood sekä Metsä Tissue Mäntästä, luetteli Huuhka.

Niukasti vajaan 30 hakijan joukossa ainut nainen oli tiistaiaamuna Teija Hämäläinen. Paljasjalkainen äänekoskelainen on sukunsa ensimmäinen metsäteollisuuden palvelukseen pyrkivä.

– Uskon mahdollisuuksiini. Alan opiskelijana olen tehnyt jo kaksi työharjoittelua Metsä Groupin tuotantolaitoksissa, ja konserni pyrkii pitkiin työsuhteisiin. Siskokin lähti vanavedessä samalle alalle opiskelemaan. Olen ahkera ja tykkään, kun päivä on täynnä puuhaa, kertoi Hämäläinen.

Huuhkan mukaan ala todella kaipaa naisia.

– Maanantain ryhmissä oli useampia naisia. Tärkeää on kyky toimia osana ryhmää sekä hyvä motivaatio. Aikaisempi kokemus on eduksi. Alalle on tulijoita, mutta pitempää alan kokemusta ei enää juurikaan tule hakijoissa vastaan.

Metsä Groupin Kesä metsässä -kampanjassa on ollut imua. Hakemuksen jätti koko maassa 3 500 ihmistä, joista 700 kohdisti hakemuksensa Äänekoskelle. Hakija voi samalla hakemuksella hakea moneen yksikköön.

Metsä Group palkkaa yhteensä 120 henkilöä, joista nyt rekrypäivissä valitaan 60 henkilöä. Loput 60 henkilöä ovat olleet kesätöissä jo aiemmin tai muuten haastateltu.

Henkilöstöpäällikkö Timo Salo kertoi alustuksessaan hakijoille konsernin olevan mukana Vastuullinen kesäduuni 2019 -kampanjassa yhtenä 500 työnantajasta.

– Metsä Group pyrkii pääsääntöisesti tarjoamaan alan opiskelijoille heidän opintoihinsa liittyviä kesätöitä. Tarjoamme hyvän hakijakokemuksen sekä mielekkään työn. Sitoudumme huolelliseen perehdyttämiseen, emmekä salli minkäänlaista syrjintää. Tarjoamme kohtuullisen palkan ja tavoitteena on työsopimusten allekirjoittaminen vielä maaliskuun aikana. Ensimmäiset työtehtävät alkavat jo huhtikuussa.