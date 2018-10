Metsä Groupin sellutehtaalla Raumalla vakava tapaturma

Metsäteollisuuskonserni Metsä Groupin Rauman sellutehtaalla tapahtui lauantaina aamupäivällä vakava tapaturma. Loukkaantunut ihminen vietiin yhtiön tiedotteen mukaan ensiapuun.

Tapaturma sattui tehtaan keittämöllä vuosihuoltoseisokkitöissä.

Tehtaanjohtaja Ari-Pekka Vanamo kertoo STT:lle, että tapauksesta ei vielä tiedoteta enempää, koska tutkinta on kesken. Hän ei myöskään osaa vielä sanoa, milloin lisätietoja on saatavilla.

Rauman sellutehtaan omistaa Metsä Fibre, joka on osa Metsä Groupia. Tehdas on yhtiön verkkosivujen mukaan erikoistunut valmistamaan korkealuokkaista armeeraushavusellua paino- ja erikoispaperiasiakkaille. Tehtaalla on noin 120 työntekijää.