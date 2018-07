Raja-Joosepissa Lapissa sammutetaan maastopaloa, joka levisi perjantain ja lauantain aikana Venäjän rajan yli Suomeen, kertoo Lapin pelastuslaitos. Sammutustöihin osallistuu kaksi helikopteria. Pelastuslaitos pyytää välttämään rajavyöhykkeelle menoa.

– Raja-Joosepissa metsää on palanut noin pari hehtaaria Suomen puolella. Palo on nyt hallinnassa, mutta palosta aiheutuu savuhaittoja, kertoo Lapin pelastuslaitoksen tiedotuspäällikkö Ari Soppela STT:lle.

Tie on suljettu autoilta rajanylityspaikalla.

Venäjän puolelta uhkaa levitä maastopalo myös Sallaan. Tällä hetkellä palo on Venäjän puolella muutamien satojen metrien päässä rajasta.

Venäjän viranomaiset ovat pyrkineet rajoittamaan palon leviämisen Suomeen. Myös Suomen viranomaiset seuraavat Sallan tilannetta tähystämällä ilmasta ja torneista.

Paloista aiheutuu savuhaittoja alueelle, mutta välitöntä evakuointitarvetta ei ole.

Pyhärannan maastopalon jälkisammutus jatkuu edelleen

Varsinais-Suomessa Pyhärannan maastopalon jälkisammutus, jälkiraivaus ja vartiointi ovat edelleen käynnissä, kertoo päivystävä palopäällikkö Petri Nenonen.

Nenosen mukaan yksiköiden määrää on jo vähennetty alueella, mutta pelastustoimi on valmiina tuomaan niitä lisää sammutustöihin nopeastikin. Nenonen toivoo, että tilanne olisi Pyhärannassa ohi maanantaihin mennessä, mutta jälkityöt voivat kestää kauemminkin.

Liikennevirasto kertoo, että Unajan ja Pyhärannan välinen tie avataan liikenteelle. Tiellä on useita pelastuslaitoksen yksikköjä ja alueella on alennettu nopeusrajoitus. Autoilijoita kehotetaan edelleen käyttämään vaihtoehtoisia reittejä. Myös turhaa alueella liikkumista on vältettävä.

Laajalle levinnyt maastopalo syttyi Pyhärannassa keskiviikkona. Alueelta evakuoitiin yli 50 ihmistä. He pääsivät eilen palaamaan koteihinsa ja mökeilleen.