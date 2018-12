Metsähallitus myi tuulipuistohankkeensa Karstulassa OX2:lle – yhtiön tavoitteena on rakentaa sinne yhdeksän tuulivoimalaa

Metsähallitus on myynyt Karstulan Korkeakankaan tuulivoimapuistohankkeen projektioikeudet OX2:lle, joka on uusiutuvan energian yhtiö. Hankealue sijaitsee Vahangalla noin 14 kilometrin päässä Karstulan keskustassa. Alue on kaavoitettu Vihisuon tuulivoimapuiston nimellä, ja kaava on lainvoimainen.

OX2.n tavoitteena on rakentaa alueelle lupaehtojen mukaiset yhdeksän tuulivoimalaa, joiden suurin sallittu lakikorkeus on 230 metriä. Voimaloista kaksi sijoittuisi yksityismaille ja seitsemän Metsähallituksen hallinnoimalle valtion maalle.

Jos tuulivoimapuisto toteutuu, alue pysyisi kuitenkin pääosin metsätalous- ja virkistyskäytössä. Tuulivoimaloiden lisäksi sinne rakennettaisiin huoltoteitä ja sähköasema, josta sähkö siirrettäisiin uudella voimajohdolla valtakunnan verkkoon.