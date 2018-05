Metsähallitus varoittaa retkeilijöitä: Älä tee avotulta edes rakennetuille tulipaikoille

Avotulta ei saa tehdä tällä hetkellä edes retkeilykohteiden rakennetuille tulipaikoille, varoittaa Metsähallitus. Metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa ja se on muuttumassa historiallisen korkeaksi. Lämmin ja vähäsateinen toukokuu on tehnyt metsistä rutikuivia ja syttymisherkkiä.

Metsähallitus muistuttaa, että metsäpalovaroituksen aikana avotulen teko on aina kielletty muualla kuin hormilla varustetuissa ja maasta eristetyissä tulisijoissa.

– Retkikelit ovat hienon sään takia olleet upeat, mutta retkikahvit kannattaa nyt ottaa mukaan termarissa. Avotulta ei saa tehdä tällä hetkellä minnekään. Ei edes rakennetuille tulipaikoille, Metsähallitus ohjeistaa tiedotteessaan.

Myös kertakäyttögrillejä tulisi välttää, koska niistäkin tuli voi levitä maapohjan kautta tai kipinöiden välityksellä.

Maastopalot ovat työllistäneet pelastuslaitosta jatkuvasti viime viikkoina. Maastopalon havaitsijoita kehotetaan soittamaan asiasta välittömästi hätänumeroon.