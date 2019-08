Metsäjätti-romaanin ”Säynätsalo" nähdään pian valkokankaalla, mutta kuvauksia ei tehdä Jyväskylässä – Miika Nousiainen kertoo, miten Säynätsalo on muuttunut vuosikymmenten aikana

Kirjailija ja käsikirjoittaja Miika Nousiaisen romaani Metsäjätti taipuu pian elokuvaksi. Kirjan 80-luvulta alkavat tapahtumat sijoittuvat kuvitteelliseen Törmälän kylään, joka on riippuvainen vaneritehtaastaan. Keskisuomalaisittain tapauksesta tekee mielenkiintoisen se, että Törmälä on saanut vaikutteita Nousiaisen lapsuudenmaisemista Säynätsalosta.

– Säynätsalo on yksi kirjaan eniten vaikuttaneista paikkakunnista, mutta ei Törmälä suoraan Säynätsalo ole. Yritin kirjoittaa suomalaisen pikkupaikkakunnan kuvan. Minulle on esimerkiksi kerrottu, että Törmälä on aivan kuin Mänttä, vaikka en ole koskaan Mäntässä käynytkään, Nousiainen tarkentaa Keskisuomalaiselle.

Myös elokuvassa Säynätsalo ja Keski-Suomi ovat mukana vain henkisellä tasolla. Kuvaukset tehdään Joensuussa, Viialassa, Riihimäellä ja pääkaupunkiseudulla.

– Kuvauspaikan valintaan vaikuttaa se, mistä saamme kuvausluvat. Lisäksi mitä lähempänä Helsinkiä kuvataan, sitä kustannustehokkaampaa se on tuotantoyhtiölle, selittää elokuvan tuottaja Rimbo Salomaa Solar Filmsiltä.

Hänen mukaansa Säynätsaloa ei kuitenkaan sivuutettu kokonaan. Paikalla kuvaamista harkittiin ja Salomaa vieraili paikallisessa tehtaassa yhdessä Nousiaisen ja ohjaaja Ville Jankerin kanssa. Salomaa kertoo, että vierailu muutti hänen mielikuvaansa Säynätsalosta.

– Miika aina vähän lakonisesti ja satiirisesti kertoo nuoruutensa paikoista, mutta Säynätsalohan on ihan unelmapaikka. Kaikki asuvat järven rannalla omakotitaloissa tai vähintään rivitaloissa. Säynätsalon nähdessäni ihmettelin, että tätäkö Nousiainen on parjannut.

Nousiaisella on Keski-Suomessa viettämästään ajasta silti paljon hyvääkin sanottavaa.

– Säynätsalo oli turvallinen paikka kasvaa ja viettää lapsuutta. Kyllä se jollakin tavalla aina sykähdyttää, kun siellä käy.

Hän kertoo huomanneensa, että kunnassa on tapahtunut Jyväskylään liittymisen lisäksi muitakin muutoksia.

– Nykyään 15 kilometrin etäisyys Jyväskylään tuntuu lyhyemmältä. Lapsuudessani säynätsalolaiset olivat paikallisten tehtaiden palveluksessa. Nyt näyttää siltä, että kylä on muuttunut Jyväskylässä töissä olevan keskiluokan paikaksi.

– En tiedä, kuinka paljon kyse on paikan muuttumisesta ja kuinka paljon aikojen muuttumisesta. Poliittinen ilmapiiri oli erilainen. Silloin oli enemmän vastakkainasettelua niin vasemmiston sisällä kuin muutenkin.

Metsäjätti-romaani on tuttu Säynätsalon tehtaiden tuntumassa koiraansa ulkoiluttavalle Mika Särkijärvelle. Hän ei kuitenkaan koe, että Säynätsalon jättäminen kuvausten ulkopuolelle olisi minkäänlainen vääryys.

– Ei kuvauspaikalla juuri ole väliä. Kirjassakin sekoittuvat käsittääkseni Heinola ja Säynätsalo. Ehkä asialla on suurempi merkitys heille, jotka työskentelevät tehtaalla.

Myös Särkijärvi arvelee, että säynätsalolaiset ovat nykyisin melko erilaista väkeä kuin 70- ja 80-luvulla.

Metsäjätti-elokuvan päärooleissa nähdään Jussi Vatanen, Hannes Suominen ja Sara Soulié. Elokuva kuvataan syksyn ja ensi talven aikana.