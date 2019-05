Metsäkoneenkuljettajan tulevaisuus on vastavalmistuneen Ossin, 18, mukaan valoisa: "Metsässä riittää töitä"

Ossi Hietaharjulla, 18, on nyt taskussa metsäalan perustutkinto. Hän valmistui metsäkoneenkuljettajaksi Gradia Jämsästä, ja on jo täyttä häkää työelämässä.

– Kyllä metsässä töitä riittää. Metsäkoneenkuljettajilla on hyvä työllisyystilanne. Jos itsellä on kiinnostusta alaan ja halua oppia, niin melko varmasti myös töitä löytyy, hän sanoo.

Hietaharjun oli helppo valita, mihin suunnata yläkoulun jälkeen, sillä hän on ollut metsän kanssa tekemisissä koko ikänsä.

– Meillä on kotona metsää jonkun verran, joten siellä on tullut oltua töissä jo aiemmin. Lisäksi olen harrastanut suunnistusta, eli harrastustenkin puolesta on tullut liikuttua metsässä. Tämä ala tuntui luonnolliselta valinnalta.

Hietaharjun opintoihin meni yhteensä kolmisen vuotta.

– Se oli mukavaa aikaa, jolloin sain paljon uusia kavereita ja opin uusia asioita, hän sanoo.

Hietaharju on kotoisin Ilmajoelta, mutta muutti opintojen takia Jämsään Asuinpaikkana se tuntui kotoisalta.

Valmistuttuaan hän lähti töiden perässä Äänekoskelle. Keski-Suomi pitää otteessaan, ainakin toistaiseksi.

– Keski-Suomessa ympäristö on erilaista kuin kotopuolessa. Mutta ihmiset ovat hyvin samanmoisia täällä kuin Ilmajoellakin, joten tutulta on tuntunut, hän summaa.

Tällä hetkellä Hietaharju kuljettaa metsäkonetta Metsäurakointi T. ja P. Pynnönen Oy:ssa. Hän pääsi töihin heti valmistuttuaan.

– Yrittäjän poika oli kanssani samalla luokalla. Sen kautta yritys tuli tutuksi.

Mieluisinta Hietaharjulle on hakkuukoneella ajaminen, mutta kaikki metsätyöt onnistuvat. Alkukesän ajan hän on ajanut kaivinkonetta ja muokannut metsämaata hakkuun jäljiltä.

– Periaatteessa valmistelen istutusta varten näitä metsiä. Metsässä olen aika paljon yksin, joskus maanomistajia käy katsomassa, joskus muuten vaan mielenkiinnosta ihmiset tulevat katsomaan mitä teen, hän sanoo.

Jos työ olisi koko ajan itsekseen oloa, se voisi alkaa tympimään.

– Mutta aika paljon esimerkiksi puhutaan kavereiden kanssa puhelimessa, kyllä tämä aivan mukavaa puuhaa on. Yksinolo ei ole vieras asia, mutta tykkään olla myös ihmisten kanssa tekemisissä.

Vuodenvaihteessa edessä on armeija Niinisalossa. Hietaharju sanoo, että tammikuussa alkaa todennäköisesti vuoden kestävä palvelus. Siinä ajassa ehtii miettiä, jatkaako heti armeijan jälkeen työelämässä, vai olisivatko jatko-opinnot sopiva vaihtoehto.

– Minulla on mietinnän alla, jätänkö opiskelun tähän vai lähtisinkö vielä opiskelemaan. Kaikki vaihtoehdot ovat auki, hän sanoo.