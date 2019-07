Metsäpaloja tähystetty yli 200 kertaa – tänä vuonna taivaalle on noustu selvästi harvemmin kuin viime vuonna

Metsäpalojen tähystyslentoja on alkukesän aikana tehty murto-osa viimevuotiseen verrattuna, vaikka lennot jouduttiin tänä vuonna aloittamaan poikkeuksellisen aikaisin eli jo huhtikuun loppupuolella.

Kesäkuun loppuun mennessä tähystyslentokoneet ovat nousseet ilmaan 206 kertaa, kun luku viime vuonna vastaavana ajanjaksona oli jo yli 900.

– Alkuvuoden lukemat muistuttavat enemmän normaalivuotta, kertoo pelastusylitarkastaja Mika Kurvinen Pohjois-Suomen aluehallintovirastosta (avi), jonka vastuulla ovat koko Suomen tähystyslennot.

Tällä vuosikymmenellä lentokone on noussut ilmaan keskimäärin noin 500 kertaa vuodessa, mutta määrä vaihtelee suuresti kesän kuivuudesta riippuen. Tämän vuosikymmenen pienin lentomäärä oli vuonna 2012, vain 150 koko kesänä.

Lentokone lähtee tähystykselle, kun Ilmatieteen laitoksen määrittelemä maaston kuivuutta kuvaava metsäpaloindeksi kohoaa riittävän korkeaksi, sijainnista riippuen 4,1:een tai 4,3:een. Jos indeksi on vähintään 5,4, lentoja tehdään kahdesti päivässä.

Yksi kuiva viikko voi muuttaa kaiken

Tähystyslentoihin on varattu 500 000 euroa kesää kohti. Viime vuonna lentoihin kului kolminkertainen summa, mutta tänä vuonna ollaan Mika Kurvisen mukaan toistaiseksi budjettivauhdissa.

– Jos tahti on sensuuntainen kuin aikaisempina vuosina loppukesää kohti, näyttäisi siltä, että se saattaisi riittää. Yksi oikein kuiva viikko voi kuitenkin muuttaa asiaa.

Lentoihin on Kurvisen mukaan mennyt tähän mennessä vajaat 300 000 euroa. Hän arvioi, että budjetin riittävyys alkaa näkyä heinäkuussa.

Budjetti on ollut samansuuruinen aikaisempinakin vuosina. Se on yleensä riittänyt, mutta silloin tällöin on jouduttu hakemaan lisämäärärahaa.

Joka kolmas tai neljäs lento löytää palon

Tänä kesänä metsäpaloja on Kurvisen mukaan tähystetty ilmasta lähinnä länsirannikolla ja Kaakkois-Suomessa. Pohjois-Pohjanmaalla on vain lennetty muutaman kerran, sitä pohjoisemmassa ei lainkaan.

– Viime vuonna kaikki reitit lennettiin jo tässä vaiheessa päivittäin, ”parhaat” kaksi kertaa. Nyt kahden lennon päiviä on ollut vain yksittäisiä joillakin reiteillä.

Lentoreittejä on tänä vuonna 22, kun niitä aiemmin oli 25. Lennot ylittävät kuitenkin kaikki samat paikat kuin aikaisemminkin.

Lennoilla on havaittu tänä vuonna 53 maastopaloa. Pelastustoimea on opastettu palopaikalle 16 kertaa.

– Käytännössä joka kolmannella tai neljännellä lennolla törmätään paloihin, ja kyllä tämä luku siihen haarukkaan osuu.

Palolennoilla pyritään ehkäisemään maastopalojen leviämistä suureksi havaitsemalla ne ajoissa.

– Harvaan astutuilla alueilla palot saattavat muuten kehittyä aika isoiksi ennen kuin niitä havaitaan.