Metsäpalovaroitus lähes koko maassa – hellevaroitus laajalla alueella

Ilmatieteen laitos varoittaa metsäpaloista lähes koko maassa. Metsäpalovaroitus on voimassa kaikkialla paitsi Lapissa ja Kymenlaaksossa.

Myös helteestä varoitetaan suuressa osassa maata. Hellevaroitus ei kuitenkaan koske Simoa, Ranuaa, Posiota, Kemiä, Keminmaata, Torniota, Tervolaa, Kemijärveä, Sallaa, Muoniota, Pelkosenniemeä, Savukoskea, Enontekiötä, Inaria tai Utsjokea.

Kesän helle-ennätys eilen taas uusiksi

Kesän lämpöennätys rikkoutui jälleen tiistaina, kun lämpötila kohosi 33,3 asteeseen Turun Artukaisissa.

Päivän seuraavaksi korkein lämpötila oli 33,0 astetta, joka kirjattiin Porissa. Kaikkein kuuminta oli länsirannikolla, mutta yli 30 asteen helteisiin päästiin laajalti eri puolilla Suomea.

Viime päivinä ylimpiä lämpötiloja on mitattu rannikkoseudulla, kuten Turussa, Helsingissä ja Porvoossa. Ilmatieteen laitoksen meteorologin Niina Niinimäen mukaan kuumimman sään osuminen rannikolle ei ole tavatonta, vaikka yleensä korkeimmat lukemat mitataan sisämaassa.

Yli 30 asteen hellejaksot eivät ole Niinimäen mukaan mitenkään jokavuotisia.

– Edellisen kerran tällaista vastaavaa on ollut kesällä 2014. Ja tietysti myös 2010 oli hyvin helteinen kesä.

Kaikkien aikojen lämpöennätys, 37,2 astetta, mitattiin Joensuussa heinäkuussa 2010.

Lukuisia ilmoituksia maastopaloista

Pelastuslaitokset saivat eilen ympäri maata lukuisia hälytyksiä maastopaloista. Päivän mittaan hälytyksiä on ollut reilusti toistakymmentä.

Esimerkiksi Pirkanmaan pelastuslaitos sai illalla hälytyksen Helsinki–Tampere-moottoritien lähistöllä olevasta maastopalosta, joka ehti levitä suureksi, ennen kuin se saatiin vajaan parin tunnin päästä hallintaan. Maastoa paloi lopulta noin pari hehtaaria.

Ylitorniolla pelastuslaitos sai puolestaan iltapäivällä hälytyksen maastopalosta, joka ehti polttaa noin kolmen hehtaarin kokoisen alueen. Apuna sammutustöissä oli myös Rajavartiolaitoksen helikopteri, joka myöhemmin illalla vapautettiin muihin tehtäviin.

Loppuviikosta sää muuttuu epävakaiseksi

Ilmatieteen laitos on ennustanut, että sää jatkuu samanlaisena vielä torstaina, mutta loppuviikkoa kohden sää muuttuu epävakaiseksi. Perjantaina helteet jatkuvat, mutta maan etelä- ja keskiosissa tulee päivän mittaan sadekuuroja tai rajumpiakin ukkossateita. Lapissa perjantai on yhä alkuviikon kaltainen, mutta viikonlopuksi on luvassa sade- ja ukkoskuuroja suureen osaan maata.