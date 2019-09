Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Norjan tappavasta taudista: "Ohjeet on tehty noudatettaviksi. Sinne ei pidä nyt koirien kanssa mennä"

Norjalaisen Dagbladetin mukaan AniCura -eläinklinikka varoittaa Oslossa asuvia ja vierailevia koiranomistajia tarttuvasta ja tappavasta veriripulitaudista. Koirilla oireet etenevät nopeasti. Sen perusteella asiantuntijat pitävät mahdollisena aiheuttajana virusta.

Ruokavirasto suosittelee välttämään koirien tuontia ja viemistä norjaan. Metsästäjäliiton Keski-Suomen piirin toiminnanjohtaja Heikki Taskisen mukaan ohjeet on tehty noudatettaviksi.

– En tunne tilannetta ja tiedä taudin esiintymisasiaa, mutta sinne ei pidä nyt koirien kanssa mennä. Se on turhaa härkkimistä, sanoo Taskinen.

Huiskuhännän eläinlääkäri Kalle Varesmaa on Taskisen kanssa samoilla linjoilla.

– Erityisen huolestuttavaa on se, että sairauteen on kuollut terveitä aikuisia koiria. Me emme vielä tiedä, mikä näitä sairastumisia aiheuttaa. Olemme soittamalla tavoitelleet kaikkia niitä asiakkaitamme, joiden tiedämme tai oletamme lähtevän koiran kanssa Norjaan. Mahdollista tartuntatautia emme halua Suomeen ja en lähtisi Norjaan oman koirani kanssa, sanoo Varesmaa.

Norjan kennelliiton mukaan sairastuneita koiria oli perjantaina 30–40 ja pääosa tapauksista olisi Oslossa. Tapauksia on sen mukaan myös muualla maassa. Tauti on tuntematon ja Norjan elintarvikeviranomaisen mukaan tappanut yli 20 koiraa.

Tänään lauantaina Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi, että maan elintarvikeviranomaisen mukaan maassa on todettu 5–6 koiran sairastuneen tuntemattomaan tautiin viime yönä ja niistä kaksi on jo kuollut.

Koirien veriripulitapauksia on ollut Suomessa aina välillä. LemmikkiHelpin eläinlääkäri Eva Kaistin mukaan klinikalle on syytä hakeutua ripuloinnin seurauksena etenkin, jos kyseessä on tiine narttu, alle neljäkuukautinen pentu tai toy-rodun edustaja, jonka aikuispaino on alle kolmisen kiloa.

– Päivystykseen on syytä hakeutua myös, jos ripuli on todella voimakasta, vetistä tai veristä, tai jos koira oksentaa runsaasti ripuloinnin lisäksi. Hoitoon tulee myös hakeutua, jos koiralla on jokin perussairaus, kuten esimerkiksi maksa- tai munuaissairaus, sanoo Kaistin.