Metsätalouden rooli vesistöjen ravinnekuormituksessa on selvästi aiemmin tiedettyä suurempi, tutkimuskeskukset sanovat

Metsätalouden osuus vesistöjä rehevöittävästä ravinnekuormituksesta on selvästi aiempaa suurempi, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus esittävät uudessa arviossaan.

Arvion mukaan metsätalouden osuus typen kokonaiskuormituksesta on noin 16 prosenttia eli 7 300 tonnia vuodessa. Luku on yli kaksi kertaa suurempi kuin aiemmin käytetty vuosiarvio eli 3 250 tonnia. Myös fosforikuormituksen arvio on lähes kaksinkertaistunut.

Tutkimuskeskusten mukaan uusissa kuormitusarvioissa näkyy selvästi metsäojitusten vaikutus.