Michael Jackson -dokumentti ruuhkautti Sexpon neuvontapuhelimen – soittajilla oli huoli lapsiin kohdistuvista seksuaalisista ajatuksistaan

Ylen televisiossa esittämä Michael Jackson -dokumentti Leaving Neverland poiki runsaasti yhteydenottoja Sexpon neuvontapuhelimeen. Sexpo on säätiö, joka toimii seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa.

Sexpon neuvontapuhelin päivysti Ylen TV2:n Docventures-ohjelman erikoislähetyksen ajan tiistai-iltana kello 20–24. Puhelinpäivystys oli tarkoitettu ihmisille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista fantasioistaan ja mieltymyksistään.

Illan aikana Sexpolle tuli aiheesta 13 puhelua, joista seitsemän oli yli 20 minuutin pituisia keskusteluja. Soittajia olisi ollut enemmänkin, mutta yksi puhelinpäivystäjä ei ehtinyt illan aikana ottaa enempää puheluita.

– Aina kun hän lopetti edellisen puhelun, niin puhelin soi melkein heti uudestaan, kuvailee STT:lle Nita Taivaloja, SeriE-hankkeen verkostokoordinaattori.

SeriE-hanke on Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteinen hanke, jossa pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia tarjoamalla tukea henkilöille, jotka ovat huolissaan lapsiin kohdistuvista seksuaalisista mieltymyksistään.

Tv-dokumentti Leaving Neverland kertoo järkyttävän yksityiskohtaisesti kahden nyt jo aikuisen miehen väitetyistä kokemuksista. Wade Robson ja James Safechuck syyttävät popin supertähden käyttäneen heitä vuosien ajan seksuaalisesti hyväksi, kun miehet olivat vielä lapsia.

Apua on mahdollista saada

Sexpon neuvontapuhelimeen soittaneista suurin osa oli miehiä, mutta joukossa oli myös muutamia naisia. Soittajien joukossa oli sekä aikuisia että nuoria.

Taivalojan mukaan kaikilla soittajilla oli huoli lapsiin kohdistuvista seksuaalisista ajatuksista, fantasioista ja mieltymyksistä.

– Kaikki soittajat painottivat, etteivät ole tehneet mitään tai millään tavalla toteuttaneet mieltymystään. Ja kaikki soittajat myös painottivat, etteivät he myöskään halua toteuttaa tätä mieltymystään, Taivaloja kertoo.

Hänen mukaansa moni soittajista sanoi, että kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun aiheesta pääsee puhumaan.

– Moni korosti sitä hätää, että kun asiasta ei pysty puhumaan, sitä ei pysty myöskään käsittelemään, Taivaloja sanoo.

– Henkilöillä on usein aika vahva viranomaispelko ja pelko leimatuksi tulemisesta. Olisi tärkeää, että viestittäisiin, että näille ihmisille on mahdollista saada apua. Että on olemassa erilaisia paikkoja, joissa asiasta voi puhua ilman että tulee tuomituksi.

Aiheesta keskusteltiin asiallisesti

Sexpo iloitsee siitä, että tärkeä ja usein vaiettu aihe nostettiin Docventuresin erikoislähetyksessä esiin ilman skandaalinhakua.

– Aiheesta keskusteltiin hyvin asiallisesti niin, että huomioitiin kaikkia eri näkökulmia. Usein keskustelu painottuu hyvin vahvasti uhrinäkökulmaan, mutta ei muisteta huomioida, että asialla on myös toinen kääntöpuoli, Taivaloja sanoo.

Taivalojan mukaan ihmiset, joilla on huolia omista fantasioistaan ja mieltymyksistään, uskaltautuvat hakeutua avun pariin, kun aiheesta puhutaan asiallisesti ja ilman vahvaa, tuomitsevaa sävyä.

– Siitä näkökulmasta koimme, että ilta oli tärkeä ja hyvin toteutettu, Taivaloja sanoo.

Alun perin Leaving Neverland piti esittää Ylellä vasta syksyllä, mutta Yle muutti suunnitelmiaan ja päätti esittää dokumentin jo nyt. Yle Areenassa dokumentin ensimmäinen osa oli kerännyt keskiviikkoiltapäivään mennessä noin 200 000 katselukertaa.