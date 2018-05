Michael Monroen lempiviuhka ja huuliharput varastettiin lauantaina Jyväskylässä – Peräänkuuluttaa tavaroita Facebookissa

Michael Monroen lempiviuhka ja kolme huuliharppua varastettiin Jyväskylän keikalla lauantaina.

Muusikko peräänkuuluttaa kadonneita tavaroitaan Facebookissa.

Monroe esiintyi lauantaina ravintola Revolutionissa Kauppakadulla.

– Hey, Kiitos kaikille Kokkolassa Perjantaina ja Jyväskylässä eilen meidän "Acoustic Trio" keikoilla! Se oli kivaa... Paitsi eilen Jyväskylän keikalla joku yleisön jäsen, varmaankin hetkellisessä mielenhäirössä päätti varastaa minun punaisen lempi viuhkani ja kolme huuliharppuakin on hävinnyt, Monroe kirjoittaa.

Artisti kaipaa eritoten punaista viuhkaansa, jolla on tunnearvoa.

– Halusimme luoda intiimin ilmapiirin ja soittaa ihmisten lähellä, mutta se ei tarkoita että minun tavaroita saa tosta vaan anastaa. Se viuhka on minulle erittäin tärkeä. Sillä on suunnaton määrä tunnearvoa koska sain sen eräältä äärimmäisen tärkeältä ihmiseltä. Siltä henkilöltä joka sen otti, toivoisin sen verran järjen häivää, että ystävällisesti lähettäisi viuhkan minulle takaisin. Minun ei tarvitse tietää kuka se oli, haluan vaan viuhkani takaisin. Sovitaan että vaan lainasit sitä hetkeksi, ok?

Päivityksessään hän kertoo, että tavarat voi lähettää osoitteeseen: Michael Monroe, Poste Restante, 25410 Suomusjärvi, Finland.