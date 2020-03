Miehillä hieman enemmän koronavirustartuntoja – vahvistettuja tartuntoja kaikkiaan 1  384

Suomessa on todettu yhteensä 1 384 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Tapauksien määrä on lisääntynyt 71:llä eilisestä, jolloin tapauksia kerrottiin olevan 1 313. Vahvistetuista tartunnoista nyt tasan 52 prosenttia on todettu miehillä.

Todellinen sairastuneiden määrä on käytännössä huomattavasti suurempi, koska kaikkia oirehtivia ei testata. Vaikka koronavirus voi aiheuttaa kuoleman, osa tartunnoista on täysin tai lähes oireettomia.

THL:n tartuntatautirekisterin tiedot päivittyvät muutamien päivien viiveellä.

Husin alueella lähes 900 todettua tartuntaa

THL:n tietojen mukaan Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella on varmistunut 896 koronavirustartuntaa. Esimerkiksi Pirkanmaalla määrä on puolestaan 106, Pohjois-Pohjanmalla 58 ja Varsinais-Suomessa 57.

Uusimaa on eristetty koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Eristys jatkuu 19. huhtikuuta asti. Poliisi aloitti Uudenmaan liikkumisrajoituksen valvonnan viikonloppuna, kun vuorokausi vaihtui lauantaiksi.

Suomessa todettu 13 koronakuolemaa

Eilisten tietojen mukaan Suomessa on todettu 13 koronavirustartunnan aiheuttamaa kuolemaa. Näistä kymmenen on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan (Hyks) erityisvastuualueella. Kuopion, Oulun ja Tampereen yliopistollisten sairaaloiden erityisvastuualueilla kuolemia on ollut yksi kussakin.

Sairaalahoitoa vaativia potilaita puolestaan kerrottiin eilen olevan 143, ja tehohoidossa kerrottiin olevan 49 potilasta.

Tietojen odotetaan päivittyvän myöhemmin tänään.

Apteekeissa käsideseistä pulaa

Apteekeissa työskentelevät ovat välttyneet koronavirustartunnoilta, kertoo Suomen Apteekkariliitto.

Liiton mukaan apteekeissa on toteutettu monia toimIaoilla apteekkien henkilökuntaa pyritään suojelemaan tartunnoilta. Valtaosa apteekeista on esimerkiksi asennuttanut pärskesuojapleksit palvelutiskeille ja kassapisteisiin.

Tiedot käyvät ilmi Apteekkariliiton jäsenyrityksilleen tekemästä kyselystä.

– Kyselymme mukaan koronavirustartuntoja ei ainakaan vielä viime viikonvaihteessa ollut todettu apteekkien henkilökunnissa, Apteekkariliiton farmaseuttinen johtaja Charlotta Sandler kertoo liiton tiedotteessa.

Apteekkariliiton mukaan lääketukkujen lääketoimitukset apteekkeihin ovat pääosin normalisoituneet, mutta joidenkin ei-lääkkeellisten tuotteiden, kuten käsidesien, toimituksissa on vielä puutteita.

Itsehoidon kipu- ja kuumelääkkeiden varastot ovat maaliskuun puolivälin kysyntäpiikin jälkeen palautuneet normaaleiksi tai lähes normaaleiksi lähes kaikissa apteekeissa.

Etäasiointi lisääntynyt tuntuvasti

Apteekkariliitto muistuttaa, että flunssaoireisten ei pidä tulla nyt apteekkiin. Liitto on suositellut, että flunssaoireisten lisäksi yli 70-vuotiaat, riskiryhmiin kuuluvat ja oireettomat koronakaranteenissa olevat eivät asioisi itse apteekissa, vaan pyytäisivät omaistaan tai läheistään asioimaan puolestaan.

Kyselyn mukaan etäasiointi on lisääntynyt tuntuvasti verkkoapteekkien ja koronaepidemian ajaksi mahdollistetun puhelinasioinnin myötä. Jo yhdeksän kymmenestä apteekista tarjoaa asiakkailleen kotiinkuljetuspalveluita.

– Jos apteekkiin on lähdettävä, on tärkeää huolehtia käsihygieniasta ja riittävästä turvavälistä, Sandler muistuttaa.

Apteekkariliitto toteutti verkkokyselyn jäsenapteekeilleen 27.– 30. maaliskuuta. Vastaukset saatiin 384 apteekilta.