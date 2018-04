Miehille sattuu jopa 80 prosenttia kaikista tapaturma-kuolemista – Niiden yleisyys on yksi suurimpia kansanterveyden ongelmia

Miehille sattuu tapaturmia enemmän kuin naisille. Tilastokeskuksen kuolemansyytilastojen mukaan työikäisten tapaturmaisesti aiheutuneista kuolemista 80 prosenttia sattuu miehille.

Positiivista on se, että tapaturmakuolleisuus on vähentynyt viime vuosina. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että tapaturmien yleisyys on silti yksi suurimpia kansanterveyden ongelmia Suomessa.

Lähes 80 prosenttia vammaan johtaneista tapaturmista sattuu kotona ja vapaa-ajalla. Miesten tapaturmista 70 prosenttia on koti- ja liikuntatapaturmia, kun taas naisilla vastaava luku on 60 prosenttia. Kotitapaturmissa aiheutuneet vammat ovat tyypillisimmin mustelmia, ruhjeita tai haavoja sekä nyrjähdyksiä, venähdyksiä ja sijoiltaanmenoja.

Univaje aiheuttaa kolareita

Univaje on yksi tapaturma-alttiutta nostavista riskeistä. Sen on arvioitu olevan jopa joka kuudennen kolarin taustatekijä.

– Väsymyksen aikaansaama tarkkaavuuden herpaantuminen selittää monia kaatumisia, kompuroimisia ja kolhimisia, kertoo kansanterveyden erityisasiantuntija, dosentti Tuuli Lahti, SOSTEsta.

Tulevana perjantaina, 13. huhtikuuta, vietetään tapaturmapäivää. Tällöin kiinnitetäänkin huomiota erityisesti juuri miesten tapaturmiin.