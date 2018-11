Mielenterveys on koululaisten suurin terveysongelma – psyykkarit apuun Keski-Suomessa

Vuoden 2014 opiskeluhuoltolaki velvoittaa kunnat järjestämään kouluterveydenhuollon, eli koululääkärin ja -terveyshoitajan lisäksi koulupsykologin ja -kuraattorin. Psykiatrista sairaanhoitajaa, jota puhekielessä puhutellaan tsemppariksi, psyykkariksi tai merkkariksi, laki ei mainitse.

– Heitä on palkattu kouluille noin kymmenen vuoden ajan, mutta tilastotietoa määrästä ei ole. Tarvetta on, koska mielenterveyshäiriöt ovat tutkitusti lasten ja nuorten suurin sairausongelma. Oleellista on, että palvelu viedään koululle osaksi arkielämää, sanoo ylilääkäri Marke Hietanen-Peltola Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta.

Psyykkareita on palkattu esimerkiksi Raaheen, Turkuun, Joroisiin sekä Oulun seudulle. Keski-Suomessa Wiitaunioni perusti vakituisen psykiatrisen sairaanhoitajan toimen Viitasaaren ja Pihtiputaan kouluille ensi vuoden alusta. Se on jatko kahdeksan kuukauden kokeilulle.

Hietanen-Peltola kiittelee resurssien lisäämistä mielenterveyskentälle, mutta karikoitakin siinä voi olla.

– Psykiatrinen sairaanhoitaja ei voi paikata koulupsykologia, joten matalampipalkkaisen sairaanhoitajan palkkauksella ei saa hakea säästöä. Heidän tulisi toimia sosiaali- ja terveydenhuollon alaisuudessa, eikä opetustoimessa, jo sote-uudistustakin silmällä pitäen. Tiimityö kouluterveydenhuollon kanssa on välttämätöntä. Ihannetilanne tulevaisuudessa olisi se, että kouluterveydenhuoltoa vahvistettaisiin lainsäädännössä psykiatrisilla sairaanhoitajilla, Hietanen-Peltola toteaa.

Wiitaunionin tsemppari ”Ansku”, Anna-Riitta Kolehmainen on huhtikuussa alkaneen kokeilun aikana tukenut koululaisia sekä ryhmissä että henkilökohtaisissa keskusteluissa. Tarvittaessa hän tekee kotikäyntejäkin. Häneen voivat ottaa yhteyttä niin koululaiset, koulujen henkilökunta kuin vanhemmatkin. Yhteistyö terveydenhuollon-, sosiaalityön sekä kouluhenkilökunnan välillä on toiminut hienosti.

Tsempparille on tarvetta. Kolehmaisella on ollut Viitasaarella 50 eri asiakasta, jotka ovat saaneet tukea vähintään yhdellä käynnillä. Se on melko paljon, koska alkuvaiheessa aikaa kuluu luottamuksen rakentamisessa nuoriin ja itsensä tunnetuksi tekemiseen. Yleensä asiakkaat ovat 14–18-vuotiaita, vaikka työkenttä kattaa kaikki kouluasteet esikoulusta lukioihin ja Pokeen.

– Nuoret ottavat yleisimmin yhteyttä tekstarilla. Joku saattaa marssia sisään työhuoneeni avoimesta ovesta. Pakeilleni pääsee jos ei jo samana päivänä, niin ainakin seuraavana, Kolehmainen lupaa.

Perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila korostaa, että psykiatrista sairaanhoitajaa ei palkattu nuorten kriisitilanteeseen Wiitaunionissa. Valtaosa nuorista voi hyvin, mutta yksittäistapauksina on ahdistusta, jota oireillaan eri tavoin.

Kyse oli päättäjien ja perusturvan ammattilaisten yhteisestä aidosta halusta panostaa nuorten ongelmien varhaiseen toteamiseen.

– Säästöt eivät olleet syynä, vaikka ennaltaehkäisy tuottaakin säästöjä. Voisimme palkata vaikka kolme tsempparia sillä noin 100 000 eurolla, joka menisi yhden nuoren laitoshoitoon vuodessa, Laurila sanoo.

Koulupsykologin rekrytointi on ollut vaikeaa, vaikka hän saisi noin 200 euroa paremman kuukausipalkan kuin Jyväskylässä tai Äänekoskella. Paikka on ollut auki toukokuusta lähtien. Psykiatrisella sairaanhoitajalla ei Wiitaunionissa paikata puuttuvaa koulupsykologiresurssia.