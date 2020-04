Mies ammuttiin lumihankeen Pudasjärvellä ja vaimo pakotettiin kiväärillä uhaten Ruotsiin – kolmelle vankeutta

Oulun käräjäoikeus tuomitsi torstaina kaksi miestä ja yhden naisen ehdottomaan vankeuteen rikosjutussa, jossa naamioitunut ja aseistautunut kolmikko tunkeutui pariskunnan kotiin Pudasjärvellä tammikuussa 2019.

Oikeuden mukaan jutun päätekijänä ollut mies ampui talossa asuneen kuusikymppisen miehen kuoliaaksi ulkona lumihankeen. Tekijä puolustautui oikeudessa sanomalla, että hänen tarkoituksensa oli ampua ohi, mutta oikeus ei uskonut tätä. Oikeuden mukaan tekijän tarkoituksena oli tappaa, kun hän ampui uhriaan kiväärillä kylkeen lähietäisyydeltä.

Surman jälkeen ampuja ja toinen vankeustuomion saanut mies tunkeutuivat pariskunnan taloon. Hieman myöhemmin myös kolmas tekijä, parikymppinen nainen, saapui taloon sisälle. Kolmikko uhkasi uhrin vaimoa kiväärillä ja hänet pakotettiin tekemään tilisiirtoja verkkopankissa.

Miehet sytyttivät pariskunnan talon tuleen, ja päätekijä kaappasi vaimon mukaan autoon. Kivääri oli mukana auton takakontissa.

Matkan aikana vaimo kysyi mieheltä, eihän tämä tapa häntä. Mies vastasi, ettei hän tapa, mikäli vaimo tottelee häntä, tuomiossa kerrotaan.

Torniossa kaappaaja vaihtoi autoa ja jatkoi edelleen Ruotsin Luulajaan, mistä poliisi haki naisen turvaan.

Oikeus: Päätekijää pidettävä erittäin vaarallisena

Kolmikosta pisimmän rangaistuksen sai Kim Steve Christian Johnsen, 35. Hänet tuomittiin 13 vuodeksi vankeuteen muun muassa taposta, törkeästä ryöstöstä ja törkeästä vapaudenriistosta.

Käräjäoikeuden määräämän mielentilatutkimuksen perusteella Johnsen on ollut tekohetkellä syyntakeinen eli hän on ymmärtänyt tekonsa seuraukset. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että miestä on pidettävä erittäin vaarallisena.

Jouko Tapio Broström, 46, sai neljä ja puoli vuotta vankeutta törkeästä ryöstöstä, törkeästä vahingonteosta ja muista rikoksista. Jenni Maria Virpi, 23, tuomittiin kahden ja puolen vuoden vankeuteen muun muassa törkeästä ryöstöstä.