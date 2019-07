Mies hoippui verissään Jämsän keskustassa – poliisi pyytää havaintoja puukotuksesta

Poliisi pyytää tietoja ja havaintoja Jämsän keskustassa lauantai-iltana tapahtuneesta puukotuksesta.

Ohikulkija ilmoitti poliisille Lamminsuontietä pitkin epämääräisesti hoippuvasta miehestä kello 23. Poliisi tavoitti miehen Keskuskadulta, jolloin kävi ilmi, että hän on saanut vammoja teräaseesta.

Teon epäillään tapahtuneen hetkeä aiemmin Siltakadun kupeessa sijaitsevassa Lamminsuon puistossa. Uhri kuljetettiin sairaalahoitoon Tampereelle. Poliisin tietojen mukaan hänellä ei ole välitöntä hengenvaaraa.

Teosta epäiltynä poliisi on ottanut kiinni yhden henkilön. Koska tapauksen tutkinta on vasta alkuvaiheessa, ei poliisi toistaiseksi kommentoi onko kiinniotettu mies vai nainen, ja mikä on hänen suhteensa uhriin.

Poliisi pyytää tapahtumasta havaintoja tehneitä ilmoittamaan tietonsa puhelinnumeroon 0295 414 811 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi.

Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä.