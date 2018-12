Mies käytti lasta seksuaalisesti hyväkseen niin, että huoneessa oli koko teon ajan toinen mies, katsoi Itä-Suomen hovioikeus. Oikeuden mukaan 24-vuotias mies oli yhdynnässä 13-vuotiaan lapseen tietäen tämän iän. Mies oli oikeuden mukaan myös tietoinen lapsen vahvasta humalatilasta.

Teko tapahtui viime vuoden syksyllä Savonlinnassa asunnossa, jossa oli illan aikana paikalla useita ihmisiä. Tuomion mukaan mies toimi harkitusti. Tytön nuoresta iästä käytiin todistettavasti keskusteluja miehen kanssa. Niinkin, että mies pahastui asiasta niin, että siitä syntyi riita, tuomiossa todetaan.

Huoneessa mies auttoi tuomion mukaan tyttöä riisumaan ja riisui sen jälkeen itsensä. Toinen mies istui samassa huoneessa tällöin selin heihin.

Teon aikana oveen koputeltiin, mutta toinen mies ei päästänyt ketään sisälle. Oven takana oli tuomion mukaan tytön kaveri, joka halusi tietää tytön voinnin. Tyttö oli tuomion mukaan itse huutanut musiikin läpi, että kaikki on hyvin. Oikeuden mukaan ei ole varmaa, oliko mies jo aloittanut tekonsa.

Tapahtuman jälkeen tyttö meni kaverinsa asunnolle ja ilmoitti tulleensa raiskatuksi. Todistajana kuullun kaverin mukaan tyttö oli järkyttynyt ja shokissa.

Itä-Suomen hovioikeus tuomitsi Mika Markus Kristian Kankkusen, 25, kahdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankilaan törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Päihtymyksen takia tytön kyky puolustaa itseään oli heikentynyt

Todistajien mukaan tuomittu oli tytön puheista aiemmin illalla saanut käsityksen, että hän oli halukas seksiin. Oikeuden mukaan tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä arvioitaessa, oliko hyväksikäyttö tapahtunut. Tytön mieli saattoi muuttua lukitussa huoneessa ennen tekoa, tuomiossa todetaan.

– On todennäköistä, että tekoaikaan asianomistaja on ollut niin tuntuvasti päihtynyt, että hänen kykynsä toimia, ilmaista kantaansa ja puolustaa itseään on ollut heikentynyt.

Tyttö on siten todennäköisesti ollut hyväksikäytettävissä ja johdateltavissa sukupuoliyhteyteen, tuomiossa todetaan.

Hovin mukaan toinen mies yritti aiemmin illalla estää hyväksikäyttäjää

Toinen mies tuomittiin käräjillä avunannosta törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, mutta hovi vapautti miehen syytteestä. Käräjäoikeuden mukaan miehen oli täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että tuomittu pyrkii harrastamaan seksiä tytön kanssa. Tästä huolimatta hän oli lukinnut huoneen oven ja kieltäytynyt avaamasta sitä, kun koputettiin.

Hovi taas katsoi miehen olevan syytön. Sen mukaan mies oli aiemmin illan aikana yrittänyt estää tuomittua pyrkimyksessä harrastaa seksiä tytön kanssa. Hovin mukaan oven avaamatta jättäminen ja se, ettei mies puuttunut tilanteeseen, olivat passiivista toimintaa, joten miehen ei katsottu edesauttaneen hyväksikäyttöä.

– Hovioikeus katsoo, ettei miehellä ollut laissa tarkoitettua oikeudellista vastuuasemaa, joka olisi velvoittanut hänet ryhtymään toimenpiteisiin huoneessa tapahtuvan rikoksen estämiseksi ja joiden toimenpiteiden laiminlyönnistä hän olisi vastuussa.