Mies jäi puristuksiin metrojunan ja laiturin väliin – metroliikenteessä epäsäännölliset vuorovälit aamupäivään asti

Helsingissä yksi ihminen on loukkaantunut jäätyään jumiin metrojunan ja laiturin väliin Rautatientorin asemalla, kertoo pelastuslaitos. Päivystävän palomestarin mukaan henkilö on toimitettu hoitoon ja poliisi tutkii onnettomuutta.

Poliisin mukaan uhri on mies. Poliisi ei kommentoinut tapausta STT:lle enempää.

Onnettomuuden takia varhaisaamun metroliikenne on myöhästellyt hieman. Helsingin seudun liikenteen HSL:n mukaan liikenteessä on epäsäännölliset vuorovälit kello 10:een asti. Vuoroväli on viisi minuuttia, ja odotus pisimmillään kymmenen minuuttia.

Aiemmin liikenteen kerrottiin palautuvan normaaliksi kello 8:aan mennessä.

Junat kulkivat varhain aamulla Ruoholahden ja Hakaniemen välistä osuutta molempiin suuntiin vain toista raidetta pitkin. HSL:n mukaan vuorovälit olivat enimmillään 10–15 minuuttia.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta noin puoli kuuden aikaan aamulla.