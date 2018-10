Mies kuoli pientalon palossa Tampereen Pispalassa

Yksi ihminen on kuollut pientalon tulipalossa Tampereen Pispalassa.

Pelastuslaitos kertoo, että savusukeltajat löysivät kuolleen miehen rakennuksesta Pispankadulla. Palon alkuvaiheessa rakennuksen toisessa asunnossa oli sisällä henkilö, joka selvisi tilanteesta loukkaantumatta. Pelastuslaitoksen mukaan talossa on yhteensä neljä asuntoa.

Hälytys palosta tehtiin kello yhden jälkeen yöllä. Ohikulkija oli nähnyt rakennuksen katosta tulevan savua ja liekin kajoa. Palo oli levinnyt ylimpään kerrokseen ja kattorakenteisiin.

Nyt palo on saatu rajattua eikä se pääse leviämään. Talon rakenteita on jouduttu purkamaan sammutuksen onnistumiseksi ja talo on kärsinyt mittavia vahinkoja palosta ja sammutusvedestä.

Sammutus ja purkutyöt jatkuvat edelleen.

Pelastuslaitos kertoi aluksi, että viereisen rakennuksen asukkaat on evakuoitu savun takia. He ovat todellisuudessa saaneet olla asunnoissaan koko ajan, mutta ikkunat ja ilmastointi on jouduttu sulkemaan.