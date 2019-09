Mies löytyi pahasti loukkaantuneena Varkaudessa – poliisi ei tiedä, mitä miehelle on tapahtunut ja henkilöllisyyskin on varmistamatta

Pahasti loukkaantunut mies löytyi Varkaudesta valtatie 23:n varrelta lauantaina ennen puolta päivää ja vietiin sairaalaan tehohoitoon.

Komisario Jyrki Koskinen Itä-Suomen poliisilaitokselta kertoi lauantaina STT:lle, että uhrilla oli erilaisia laajamittaisia vammoja ympäri kehoa. Komisarion mukaan vammat ovat voineet syntyä väkivallan tai tapaturman seurauksena. Rikoksen mahdollisuutta ei ole voinut poissulkea.

Uhri löydettin taajaman läheltä valtatien varrelta Taipaleen kanavan levikkeen tuntumasta. Poliisilla ei ollut lauantaina tietoa siitä, miten mies oli päätynyt löytöpaikkaansa.

Mieheltä ei löytynyt henkilöllisyystodistusta, eikä häntä voitu puhuttaa lauantaina sairaalahoidon vuoksi. Koskisen mukaan poliisilla on kuitenkin paikallistietoon perustuva kohtalaisen hyvä käsitys miehen henkilöllisyydestä. Kukaan uhrin lähipiiriin kuuluva ei kuitenkaan ollut ilmoittautunut poliisille lauantaina myöhään iltapäivään mennessä.

Poliisin mukaan mies on noin 50–60-vuotias. Hänellä on tummat viikset sekä tummaa ja harmaata partaa poskissa ja leuassa. Hän on kaljuuntunut otsalta, ja hänen hiuksensa ovat tummat ja harmaat.

Poliisi pyytää tuntomerkkeihin sopivan miehen sukulaisia tai lähipiiriin kuuluvia soittamaan 112:een ja välittämään tietonsa poliisille.

Mies ajoi pakettiautolla vanhuksen päälle ja poistui paikalta Imatralla

Imatralla iäkäs nainen jäi puristuksiin pakettiauton alle Imatralla kauppakeskuksen parkkialueella lauantaina aamupäivällä, kun paikkakuntalainen noin 55-vuotias mies ajoi hänen päälleen.

Mies jätti pakettiauton paikoilleen ja poistui itse paikalta jättäen naisen puristuksiin. Nainen oli yhä auton alla poliisipartion saapuessa paikalle.

Pelastuslaitos irrotti naisen, ja hänet kuljetettiin Etelä-Karjalan keskussairaalaan. Alustavien tietojen mukaan hän loukkaantui vakavasti, mutta ei ollut hengenvaarassa.

Poliisin tietojen mukaan tapahtumapaikalle tulleet sivulliset olivat kehottaneet kuljettajaa jäämään paikalle, mutta hän oli poistunut ennen poliisin saapumista.

Mies ilmoittautui myöhemmin itse poliisille. Hän ei ollut kertomansa mukaan havainnut naista ja meni paniikkiin, minkä vuoksi hän poistui paikalta.

Poliisi otti miehen kiinni ja tutkii asiaa törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Poliisi huomioi tutkinnassa myös miehen mahdollisen rattijuopumuksen.