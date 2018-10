Mies piti rauhoitettua tuulihaukkaa lemmikkinään – poliisi takavarikoi linnun asuinhuoneistosta Multialta

Poliisi on tutkinut Keski-Suomessa poikkeuksellista luonnonsuojelu- ja eläinsuojelurikosepäilyä, jossa tuulihaukkaa on pidetty sisätiloissa lemmikkinä. Tapaus tuli ilmi toukokuun lopussa poliisipartion mennessä kotihälytystehtävälle Multialla sijaitsevaan asuntoon. Asunnon yhdestä huoneesta löytyi yllättäen tuulihaukka.

Poliisi tavoitti lintua hallussaan pitäneen 1950-luvulla syntyneen miehen syyskuun lopussa. Tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Kari Aaltion mukaan mies kertoi kuulusteluissa löytäneensä linnun poikasena tieltä Puolasta ja ottaneensa sen lemmikikseen. Poliisin tietojen mukaan mies on pitänyt lintua asuinhuoneiston yhdessä huoneessa Multialla noin kahdeksan kuukauden ajan. Huone oli epäsiisti ja täynnä linnun ulostetta.

Poliisi selvitti miehen kansainvälisiä kytköksiä, mutta mikään ei viitannut siihen, että tapauksella olisi kytköksiä maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nousseeseen bisnekseen, jota tehdään lintujen munilla ja elävillä poikasilla. Juttu on tällä hetkellä syyteharkinnassa.

Poliisin takavarikoima lintu päätyi Keski-Suomessa luonnonvaraisten lintujen hoidosta vastaavan Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liiton (SEY) eläinsuojeluneuvoja Vesa Virtasen hoidettavaksi Toivakkaan.

Virtasen mukaan lintu oli tullessaan huonossa kunnossa. Siltä puuttui paljon höyheniä ja nokassa oli liikakasvua vääränlaisten elinolosuhteiden ja ruokavalion vuoksi. Linnun molempiin jalkoihin oli kiinnitetty nippu­siteistä tehdyt lenkit, joiden avulla lintu on ilmeisesti kahlehdittu pysymään paikoillaan vaijerin tai narun päässä. Virtasen huomassa lintu alkoi nopeasti toipua.

– Poistin lenkit jaloista ja ruokin lintua lajille ominaisella ravinnolla, kuten hiirillä ja myyrillä. Vähitellen lintu sulki, ja höyhenpuku palautui normaaliksi, Virtanen kuvaili.

Elokuun lopussa lintu siirtyi jatko­hoitoon Korkeasaaren villieläinsairaalaan ja edelleen eläintarhaan, josta sille löytyi vapaa tarhapaikka. Korkeasaaren eläintarha sai ely-keskukselta luvan linnun hallussapitoon.

– Kesyyntynyt ja poikkeavasti käyttäytyvä, esimerkiksi ruokaa piilotteleva lintu ei olisi enää pärjännyt luonnossa, joten vaihtoehtona oli lopettaminen. SEY:n eläinsuojeluneuvoja otti meihin yhteyttä ja kysyi, josko linnulle voisi löytyä hyvä paikka eläintarhan puolelta. Meillä sattui olemaan vapaana iso tarhapaikka, joten lintu jää meille ja tulee kävijöiden nähtäville, kuraattori Ville Vepsäläinen kertoi.

Korkeasaareen jää luonnonvaraisia eläimiä vain ani harvoin. Eläintarhassa on noin 2 000 eläintä, joista tuulihaukan ohella villieläinsairaalan kautta eläintarhaan päätyneitä luonnonvaraisia on kaksi tukkasotkaa ja yksi lehtopöllö.

– Tuulihaukalla on 130 neliön tarha ja talvea varten sisätilat. Tarhaan sisustetaan istuinorsia, pönttö ja piilopaikkoja. Meillähän eläimet saavat itse valita ovatko ne nähtävillä vai eivät, Vepsäläinen kertoi.

Suomessa luonnonvaraista rauhoitettua eläintä saa pitää hallussa lyhytaikaista ja väliaikaista hoitoa pidempään ely-keskuksen poikkeusluvalla, joita voidaan myöntää yleensä vain eläintarhoille tai tutkimuslaitoksille. Eläinsuojelulain mukaan apua tarvitsevaa sairasta tai loukkaantunutta eläintä on velvollisuus auttaa. Hoidon pitää kuitenkin olla vain väliaikaista. Mikäli ei voida pitää todennäköisenä, että eläin hoidon jälkeen selviää itsenäisesti luonnossa, on se eläinsuojelulain mukaan lopetettava.

Ville Vepsäläisen mukaan tilanne on ongelmallinen, sillä eläimiä saattaa jäädä pidemmiksi ajoiksi yksityisten ihmisten tai valvomattomien eläinhoitoloiden haltuun. Lisäksi luonnonvaraisten eläinten hoito niiden luontaiset tarpeet huomioiden on vaativaa.

– On tapauksia, joissa eläin on jäänyt perheen lemmikiksi, ja mediassakin on kerrottu näitä ”söpöjä” pelastustarinoita.