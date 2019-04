Mies putosi jäihin Saarijärvellä – Ohikulkija pelasti

Keski-Suomen pelastuslaitos sai keskiviikkona kello 18 maissa hälytyksen ihmisen pelastamisesta vedestä. Tilanne sattui Summassaarentiellä.

Pelastuslaitoksen tiedotteen mukaan tilanteessa mies oli pudonnut jäiden läpi Summasjärveen.

Ohikulkija oli pelastanut miehen. Kylmettynyt mies toimitettiin kotiin.

Jää voi olla Keski-Suomessakin jo petollisen heikkoa. Erityisesti virtapaikkojen lähettyvillä on laajojakin alueita jo kokonaan sulana.

Myös jään rakenne on alkanut heikentyä. Jään kokonaispaksuus on Suomen ympäristökeskuksen tiedotteen (11.4) mukaan pääosin 30–45 senttimetriä, mutta suuri osa jääkerroksesta on selvästi teräsjäätä hauraampaa ja heikompaa. Kevätjäät ovat petollisia eikä niiden kantavuutta voi arvioida suoraan senttilukemien perusteella.