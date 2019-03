Mies suunnitteli asekaupan väkivaltaista ryöstöä, haaveili "hieronnasta" ja haksahti peitepoliisiin haaviin – 10 kuukautta vankeutta

Helsingin käräjäoikeus on tuominnut asekaupan väkivaltaista ryöstöä hautoneen miehen kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen. Mies tuomittiin muun muassa törkeän ryöstön valmistelusta. Syyttäjä vaati ensisijaisesti miehelle rangaistusta törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta, mutta oikeuden mukaan mieheltä puuttui yksityiskohtainen suunnitelma.

Mies laittoi viime vuoden joulukuussa Tor-verkon palstalle ilmoituksen, jossa haki kumppania suorittamaan "hieronnan".

– Hieronta on slangisana joukkomurhalle, tuomittu kertoi Helsingin käräjäoikeudessa toteavaan sävyyn.

Syyttäjä ei kuitenkaan vaatinut miestä tuomiolle joukkomurhan vaan asekaupan väkivaltaisen ryöstön valmistelusta. Mies jäi kiinni, koska kumppaniksi asekaupan ryöstöön valikoitui keskusrikospoliisin peitepoliisi, joka otti mieheen yhteyttä ilmoituksen perusteella.

Josef Andrei Hannu, 28, kiisti suunnitelleensa asekaupan ryöstöä tai joukkosurmaa. Hän kertoi oikeudessa, että oli kuluttanut syksyllä aikaa erilaisten päihteiden, kuten lääkkeiden ja huumeiden parissa. Hän myös totesi, ettei saanut vankilasta vapauduttuaan mitään tukea.

– Tässä kysymys on ollut pelkästään pahoista ja huonoista ajatuksista, joita hän on purkanut tuolla internetissä. Hänellä on ollut jossain määrin itsetuhoisia ajatuksia ja hän on halunnut keskustella niistä jonkun kanssa, miehen asianajaja Antti Kortelainen sanoi oikeudessa.

Kiinni hotellista

Peitepoliisin ja miehen keskusteluissa 28-vuotias mies puhuu muun muassa itsemurhasta ja kertoo, että haluaisi tappaa samalla useita ihmisiä. Hän oli myös katsellut väkivaltavideoita ja hakenut paljon tietoa kouluampujista ja joukkosurmista.

Poliisi myötäili keskusteluja ja esittäytyi 23-vuotiaaksi masentuneeksi, mutta työssäkäyväksi kouvolalaiseksi. Hän ryyditti viestejään hymiöillä, pyrki vaikuttamaan nuorelta ja kertoi pyydettäessä muun muassa väkivaltavideoiden katselustaan.

Lopulta peitepoliisi sai miehen tulemaan Omenahotellille Helsinkiin, missä mies otettiin kiinni.

Suunnitteli joukkosurmaa yliopistolle

Hannu on aiemmin tuomittu joukkosurman valmistelusta Helsingin yliopistolle vuosina 2013–2014. Tarkoituksena oli oikeuden mukaan tappaa 50 ihmistä.

Hannulle langetettiin yliopistoiskun suunnittelusta kolmen vuoden ja yhden kuukauden vankeustuomio. Tuomio pysyi hovioikeudessa, eikä korkein oikeus antanut miehelle valituslupaa.

Oikeuden mukaan hän suunnitteli iskua naisen kanssa, joka jätettiin syyntakeettomana rangaistukseen tuomitsematta. Tuolloin suunnitelma ehti pitkälle, sillä kaksikolla oli hallussaan muun muassa varsijousi, käsirautoja, patruunoita, kaksi varusteliiviä, kaksi kaasunaamaria sekä erilaisia myrkkykaasun valmistukseen sopivia välineitä.

Aiemmasta tuomiosta käy ilmi, että mies on käyttänyt hieronta-sanaa myös yliopistoiskun aikana tarkoittamaan sanaa joukkomurha. Tuolloin oikeus totesi, että hieronta-sanaa on käytetty tässä yhteydessä englanninkielisten sanojen ”Massage” ja ”Massacre” samankaltaisuuden vuoksi.