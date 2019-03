Mies törmäsi Laajavuoressa puuhun ja kuoli, seuraava puoliso menehtyi aivosyöpään – Riitta Patja kertoo, mikä oli selviytymisen kannalta ratkaisevaa

Irti estoista, irti itsekriittisyydestä, irti auratuista uomista. Out of the box!

Nämä eivät ole Riitta Patjan tarkkoja siteerauksia, mutta ne voisivat olla.

Ihminen asettuu usein itse oman kehityksensä jarruksi. Näin uskoo naisjohtajana pankkialalla uransa luonut ja nuoria osaajia valmentava Nordean Savo-Karjalan aluejohtaja. Siksi monia unelmia jää toteutumatta ja valtavasti potentiaalia hyödyntämättä.

Bisnescoachina Riitta Patja haluaa murtaa mentoroitavien itse itselleen rakentamia kahleita. Erityisen itsekriittisiä ovat hänen kokemuksensa mukaan nuoret naiset. Hän on nähnyt, miten voimakkaasti omaan käsitykseen itsestä vaikuttaa se, mitä joku on sanonut tai jos joku on epäillyt kykyjä.

– Niistä syntyy hyvin vahvoja pinttymiä, ja pyrin valmennettavien kanssa kyseenalaistamaan, ovatko ne oikeasti totta. Uskomukset on tehty haastettaviksi. Olen kokenut suurta iloa siitä, kun olen saanut olla viemässä nuoria naisia rohkeammin eteenpäin ja toteuttamaan unelmiaan – pois niistä raameista, joissa he ovat itsensä tottuneet näkemään.

– Kuinka usein me kuvitellaankin, että muita suuntia ei ole, vaikka aina on vaihtoehtoja. On huikeaa huomata, kuinka niitä rupeaa syntymään.

Hän ei koe itse tehneensä suunnitelmallista uraa, vaan pikemminkin hän on ollut aina käsi pystyssä, kun tarjolla on ollut jokin uusi ja mielenkiintoinen tehtävä.

– ”Mä voin!” on ollut vastaukseni niihinkin tehtäviin, joihin kukaan muu ei ole halunnut. Tähän on johtanut utelias mieli.

"Jos jotain tekisin toisin..."

Yli 30 vuotta pankkimaailmassa toiminut Riitta Patja on havainnut pitkällä työurallaan paljon itsensä piiskaamista, mikä voi osaltaan vaikuttaa nuorten perheellisten naisten etenemishaluihin. Kun elämässä on muutenkin kiirettä, uudet haasteet nähdään ehkä kuormittavampina kuin niiden tarvitsisi olla.

– Jos jotakin tekisin toisin työurallani, niin sen olen oppinut, että 70 prosenttia olisi useimmissa tapauksissa riittänyt. Työelämässä asioita viilataan toisinaan liian valmiiksi, vaikka vähemmälläkin valmistautumisella selviäisi. Monessa tapauksessa on ihan aiheellista pohtia, mikä on riittävän hyvä. On itsensä johtamista pohtia, miten ajankäyttöä voisi suunnata oikein. Se on ennen kaikkea asioiden panemista mittakaavaan: Kuinka iso asia on? Jos se ei ole iso, voiko sen tehdä sitten, kun on paremmin aikaa? Tai voiko sen jättää tekemättä?

Metodia voi hyödyntää omassa arjessaankin asiasta riippumatta.

– Kun työ on vienyt paljon aikaani, olen kotona ollut lasten kanssa. Jos en ole pystynyt siivoamaan, sitten meillä on ollut sotkuista. En ole koskaan ottanut sellaisista asioista paineita.

"Kesähäistä tuli keväthautajaiset"

Miten minun kannattaisi ajatella, että se veisi minua eteenpäin ja toisi uusia näkymiä ja mahdollisuuksia? Nämä ovat olennaisia kysymyksiä, jotka Riitta Patja on testannut oman elämänsä rankoissa mutkissa. Siksi hän tietää, miten tärkeää on haastaa omia valintojaan ja pohtia, mistä jää paitsi, jos ei anna itselleen lupaa olla rohkea.

Ensimmäisen kerran valintojen merkitys tuli testattua jo nuorena. Riitta Patja oli 24-vuotias, kun hänen sulhasensa törmäsi Laajavuoren rinteessä puuhun ja menehtyi.

– Kesähäistä tuli keväthautajaiset. En voinut käsittää, miten niin etevä laskija kuin sulhaseni oli, saattoi kuolla kotirinteessä. Ensimmäinen ajatus oli, että laskettelu loppuu tähän paikkaan, vaikka laji oli kaikista rakkain harrastukseni.

Ajatusta ravistelemaan astuivat konkarihiihdonopettajat Paavo Pollari ja Olli Särkkä, jotka sanoivat, että Riitan pitäisi alkaa ainakin opettaa muita, ellei hän enää itse laskisi.

– Se oli viisas oppi. Oivalsin, että koko loppuelämäni on kiinni siitä, miten ajattelen. Lähdin hiihdonopettajakouluun ja tein sitä monta kymmentä vuotta opintojen ja töiden ohessa. Se avasi minulle kokonaan uuden maailman.

"Miten tästä selviää?"

Riitta Patja joutui, uskomatonta kyllä, luovuttamaan myös toisen puolisonsa ennenaikaisesti kuolemalle. Hänen miehensä Juha Siikasmaa sairastui aivosyöpään 2000-luvun alussa, kun pariskunnan lapset Viivi ja Valtteri olivat 8- ja 3-vuotiaita.

– Taas piti ajatella, miten tästä selviää. Siinä vaiheessa opin hetkessä elämisen taidon. Joka aamu yritin ajatella, että tästä päivästä voi tulla ihan hyvä päivä, ja illalla aina onnittelin itseäni. Kun noudatin tätä viisi vuotta, siitä tuli pysyvä tapa.

Kun puoliso viiden vuoden sairastamisen jälkeen kuoli, Riitta Patja tunsi itsessään nousseet tunteet ensimmäisen menetyksen ajoilta. Nyt ne eivät yllättäneet häntä, ja hän tiesi selviävänsä, mutta enemmän hän oli huolissaan lastensa surusta.

– Ajattelin, että minun pitää pysyä nyt hengissä. Kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta ainakin tein voitavani. Aloin huolehtia itsestäni ja söin terveellisesti. Liikkuvan työni vuoksi ostin sellaisen auton, että on ainakin peltiä ympärillä, jos jotakin sattuu.

Ylisuojelevaksi itseään tai lapsiaan kohtaan hän ei edelleenkään alkanut. Ei hän ole myöskään katkeroitunut.

– Päinvastoin, minusta tuli vieläkin rohkeampi. Elämää pitää elämää, ja päivääkään en ole jättänyt elämättä. Koen jopa rikkautena, että olen saanut kokea elämän isot ilot ja tosi suuret surut, molemmat äärilaidat. Se on ollut paras kouluni.

Lastensa kanssa hän käy vuosittain yhdessä maailmalla seikkailemassa.

– Isän kuolema on hitsannut meidät yhteen. Olen kiitollinen siitä, miten hyvin olemme selvinneet ja kuinka paljon olemme saaneet tukea ihmisiltä.

Tällä elämänkokemuksella Riitta Patja uskaltaa jo sanoa, että hänellä on vahva usko siihen, ettei ole asiaa, josta hän ei selviytyisi.

– Aina selviää. Se on aika lohduttavaa huomata. Syy, miksi haluan puhua näistä asioista on siinä, että haluan kertoa, että ihmisellä on selviytymisen voimavarat ja mahdollisuus vaikuttaa omaan ajatteluunsa.

Avoin mieli on se, johon Riitta Patja kiinnittää paljon huomiota myös johtajana. Hän haluaa hyödyntää saamaansa työ- ja elämänkokemustaan ja auttaa nuorempia ihmisiä etenemään urallaan ja elämässä eteenpäin.

– Ihminen pystyy kyllä oppimaan asiat, mutta asenne on ihmisessä pysyvämpi ominaisuus. Elämässä on tärkeää, että ajattelun tie ei kapene vaan levenee.