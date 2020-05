Mies vangittiin epäiltynä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen huijaamisesta – kyseessä on kuolleeksi luullun irakilaismiehen tyttären ex-puoliso

36-vuotias mies vangittiin perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa epäiltynä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) huijaamisesta. Mies vangittiin todennäköisin syin törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennyksestä epäiltynä.

Jutussa on kyse siitä, että Suomi sai EIT:ltä viime vuonna langettavan tuomion. Suomi karkotti kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneen irakilaismiehen kotimaahansa vuonna 2017, ja silloisten tietojen mukaan mies surmattiin kotimaassaan pian paluunsa jälkeen.

Tuomio tuli siitä, että EIT:n mukaan Suomen karkotuspäätös rikkoi ihmisoikeussopimusta. Sittemmin selvisi, että mies onkin elossa, ja keskusrikospoliisi (KRP) aloitti asiasta esitutkinnan.

Jutussa on jo aiemmin vangittu 23-vuotias nainen. STT on saanut vahvistuksen sille, että hän on kuolleeksi luullun miehen tytär, joka teki aikoinaan valituksen EIT:hen. Nyt vangittu mies on puolestaan naisen entinen puoliso. Pariskunta on asunut Suomessa.

Kolmas epäilty on kuolleeksi luultu irakilaismies itse, ja hän on KRP:n tietojen mukaan Irakissa.

Petosepäily liittyy siihen, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta on harhautettu, ja väärennysepäily liittyy EIT:lle esitettyihin asiakirjoihin. Ne olivat kaikki väärennettyjä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jan Aarnisalo STT:lle.

– Eli kuolintodistus sekä paikalliset poliisiraportit. Koko materiaali, minkä perusteella EIT on tehnyt ratkaisunsa, on ollut väärennettyä.

Aarnisalo ei kerro, epäileekö poliisi väärennyksen tapahtuneen Suomessa vai Irakissa, mutta väärentäjiä on poliisin epäilyjen mukaan useita. Tällä hetkellä epäillyn asemassa on kuitenkin vain kolme ihmistä. Uusia kiinniottoja ei Aarnisalon mukaan ole tehty.