Miestä epäillään alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista – poliisi on saanut useita ilmoituksia miehestä tämän vuoden ja viime syksyn aikana.

Poliisi on ottanut kiinni 34-vuotiaan miehen, jota epäillään alaikäisiin tyttöihin kohdistuneista seksuaalirikoksista Helsingin Kannelmäen ympäristössä. Miehen epäillään häirinneen ja ahdistelleen alaikäisiä tyttöjä sekä aikuisia naisia viime syksyn ja kuluvan vuoden aikana.

Poliisin mukaan mies on yrittänyt saada kontaktia satunnaisten vastaantulijoiden kanssa ja yrittänyt keskustella heidän kanssaan. Poliisi arvioi, että miehen tarkoituksena on ollut päästä seksuaaliseen kontaktiin kohtaamiensa ihmisten kanssa. Joissain tapauksissa mies on poliisin mukaan kosketellut, halannut tai esimerkiksi videoinut tyttöjä.

Poliisi on saanut miehen toiminnasta useita ilmoituksia tämän vuoden ja viime syksyn aikana. Virkavallan tutkinnassa on parhaillaan neljä eri tekoa, joissa kahdessa rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja kahdessa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys. Poliisin tiedossa olevat uhrit ovat yli 10-vuotiaita lapsia.

Viimeisin poliisin tutkinnassa oleva teko on tapahtunut kesäkuun puolessavälissä.

Rikostarkastaja Jari Koski tarkentaa, että poliisin tiedossa olevissa tapauksissa kyseessä on ollut kontaktihakuisuutta, asiatonta koskettelua, ehdottelua ja videokuvaamista. Tapahtuneet eivät ole olleet lähellä raiskausrikoksia, Koski lisää.

– Se ei ole mitään ohimenevää selälle taputtelua. Meidän käsityksen mukaan tässä koskettelussa on seksuaalinen motiivi, joka tekee siitä seksuaalisen hyväksikäytön, Koski kertoo STT:lle.

Mies otettiin kiinni torstaina, ja hänet on pidätetty. Poliisi esittää miestä vangittavaksi viikonlopun aikana.

Epäilty on poliisille entuudestaan tuttu

Poliisi selvittää parhaillaan, onko uhreja enemmän. Poliisi toivoo yhteydenottoa mahdollisilta ahdistelun kohteeksi joutuneilta tai alaikäisten lasten vanhemmilta, jos lapsi on ollut tekemisissä miehen kanssa.

– Tämän henkilön käyttäytyminen, ja miten on kevään ja kesän aikana ollut aktiivisesti erilaisia häirintätapauksia, niin voisi olettaa, ettei kaikkia meillä ole tiedossa, Koski sanoo.

Epäilty on poliisin mukaan pienikokoinen mies, jolla on tuuhea musta tukka ja tuuhea musta parta. Hän on yrittänyt keskustella uhrien kanssa huonolla suomen ja englannin kielellä. Epäilty ei ole Suomen kansalainen.

Kosken mukaan epäilty mies on poliisille entuudestaan tuttu, mutta rikostaustaa hänellä ei ole.

Kosken arvion mukaan poliisiin on oltu yhteydessä yli kymmenen kertaa miehen tekojen takia. Poliisin tietoon on tullut aktiivisemmin tapauksia kevään ja kuluneen kesän ajalta.

– Kun on alettu sarjoittamaan ja katsomaan ilmoituksia, on ilmennyt, että todennäköisesti sama epäilty on useimmissa näissä teoissa, Koski kertoo.

Miehellä on myös historiaa aikuisiin naisiin kohdistuneista teoista, jotka on Kosken mukaan käsitelty sakkomenettelyinä.

– Epäasiallista käytöstä, kyttäilyä ja tiirailua, Koski kertoo.

Teot ovat tapahtuneet osittain päällekkäin nyt ilmi tulleiden tekojen kanssa.