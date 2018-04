Henkirikoksen uhriksi joutunutta miestä kuristettiin viime elokuussa Paraisilla polkupyörän mustekalaremmillä. Lisäksi tiedottomana ollutta miestä muun muassa lyötiin nyrkeillä rintakehään sekä nahkavyöllä selkään, totesi Varsinais-Suomen käräjäoikeus tuomiossaan.

Oikeus tuomitsi Toni Petteri Kauppilan, 26, yhdeksän vuoden ja kahden kuukauden vankeuteen muun muassa taposta ja kahdesta huumausaineen käyttörikoksesta. Hän on valittanut maaliskuun tuomiostaan, ja juttu on etenemässä hovioikeuteen. Mies on kiistänyt tapon ja sanonut yrittäneensä elvyttää uhria.

Käräjäoikeus tuomitsi 37-vuotiaan naisen sakkoihin huumausaineen käyttörikoksesta ja pelastustoimen laiminlyönnistä. Samassa asunnossa ollut nainen olisi voinut hankkia uhrille apua nopeammin kuin hankki.