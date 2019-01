Miestä syytetään murhan ja tapon yrityksestä – avasi syyttäjän mukaan lapsen turvavyön ja ajoi päin kalliota

Syyttäjä vaatii vankeutta nelikymppiselle miehelle, joka ajoi kahden lapsen kanssa ulos tieltä viime lokakuussa Paimiossa valtatie 1:llä Varsinais-Suomessa.

Haastehakemuksen mukaan mies avasi turvavyönsä ja etupenkillä istuneen kahdeksanvuotiaan lapsen turvavyön ja ajoi tahallaan päin kalliota. Ennen ulosajoa mies asetti syyttäjän mukaan vakionopeudensäätimeen nopeudeksi 120 kilometriä tunnissa.

Mies on kertonut poliisille tutkinnan aikana, että on jo muutamaa päivää aiemmin harkinnut lapsen tappamista tukahduttamalla hänet tyynyllä. Hän on myös kertonut olleensa erittäin huonoissa väleissä kahdeksanvuotiaan kanssa ja kertonut eristäneensä lasta. Hän on myös tunnustanut yrittäneensä tappaa lapsen avaamalla tämän turvavyön ja ajamalla tahallaan ulos tieltä.

Kyydissä oli etupenkillä istuneen kahdeksanvuotiaan lapsen lisäksi takapenkillä seitsenvuotias lapsi. Auto törmäsi kallioon, ja etupenkillä istunut lapsi lensi ulos autosta. Kaikki autossa olleet jäivät kuitenkin henkiin.

Syyttäjä pitää tekoa harkittuna ja erityisen törkeänä.

– Vastaaja on suhtautunut jo pitkään erittäin negatiivisesti (kahdeksanvuotiaaseen) ja on aiemmin syksyllä uhannut tehdä jotakin (kahdeksanvuotiaalle). Hän on tavanomaisesta istumajärjestyksestä poiketen käskenyt (kahdeksanvuotiaan) istumaan autoon etumatkustajan paikalle. (Kahdeksanvuotias) ei ole omalla käytöksellään antanut aihetta tekoon. Rikoksen kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi, jolla ei ole ollut mahdollisuutta vaikuttaa tapahtumien kulkuun, syyttäjä sanoo syytekirjelmässä.

Miestä syytetään myös törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.