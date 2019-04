Migri: Jehovan todistajiin kohdistuvat kotietsinnät ja pidätykset jatkuvat Venäjällä

Jehovan todistajiin kohdistuneiden viranomaistoimien on raportoitu jatkuneen Venäjällä tämän vuoden aikana, kertoo Maahanmuuttoviraston (Migri) uusi maatietoraportti.

Tänään julkaistun raportin mukaan Jehovan todistajien koteihin on esimerkiksi tehty kotietsintöjä ja heitä on pidätetty eri puolilla Venäjää.

Venäjän korkein oikeus luokitteli huhtikuussa 2017 Jehovan todistajien organisaation äärijärjestöksi, ja sen virallinen toiminta kiellettiin. Oikeuden päätöksen jälkeen Jehovan todistajiin on kohdistunut kotietsintöjen ja pidätysten ohella muun muassa omaisuuden takavarikkoja, tekaistuja syytteitä, tutkintavankeuksia, kotiaresteja sekä matkustuskieltoja.

Jehovan todistajat ovat jatkaneet toimintaansa, mutta moni pelkää joutuvansa oikeudelliseen vastuuseen. Käytännössä lähetystyö ja rukoilu tapahtuvat nykyään perhepiirissä, raportti kertoo.

Tanskalaiselle Jehovan todistajalle kuusi vuotta vankeutta

Helmikuussa Surgutin kaupungissa Länsi-Siperiassa otettiin kiinni 40 Jehovan todistajaa, ja seitsemän kotietsintöjen yhteydessä pidätettyä Jehovan todistajaa on raportoinut heihin kohdistuneesta kidutuksesta, raportista ilmenee.

Lisäksi tanskalainen Jehovan todistaja Dennis Christensen sai helmikuussa kuuden vuoden vankeustuomion Venäjällä. Hän on ensimmäinen liikkeen aktiivi, joka on saanut Venäjällä vankeustuomion. Tuomiosta aiotaan valittaa, ja muun muassa Euroopan unioni on ilmaissut tyytymättömyytensä oikeuden päätökseen.

Venäjällä on 170 000–175 000 Jehovan todistajaa, Heistä arviolta 5 000 on lähtenyt maasta korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

Viime vuonna Venäjältä tuli Suomeen 490 turvapaikanhakijaa. Heistä yli sata oli Migrin arvion mukaan Jehovan todistajia.

Migrin maatietopalvelun tutkijat kävivät raporttia varten tiedonhankintamatkalla Moskovassa marras-joulukuussa.