Mikä ihmeen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poisto? – Näin Jyväskylän tuore päivähoitopäätös käytännössä vaikuttaa

Kun Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti maanantaina poistaa subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen, oltiin lapsiperheissä iloisia mutta myös hämillään. Miten tämä vaikuttaa meidän lastemme hoitoon? Asiasta oli puhuttu Jyväskylässä yli vuosi, mutta edes kaikki valtuutetut eivät olleet valtuustokeskustelun perusteella selvillä päätöksen konkreettisista vaikutuksista.

Kaupunkilaisten kannalta vastaus on yksinkertainen: 1.8.2019 alkaen perhe saa itse päättää kellonajat ja viikonpäivät, jolloin lapsi on päiväkodissa.

Kaupungin tehtävänä on järjestää hoitopaikka. Päivähoitomaksu määräytyy hoitotuntien, perheen koon ja tulojen mukaan.

– Jatkossa ei ole tuntirajausta eikä aikarajausta, Jyväskylän varhaiskasvatuspalveluiden palvelujohtaja Tarja Ahlqvist sanoo.

Ahlqvistia ilahduttaa, että Jyväskylässä on keskusteltu rutkasti varhaiskasvatuksesta. Noin 700 lasta koskettava päätös on palvelujohtajan mukaan perheiden ja etenkin lasten kannalta hyvä asia.

Aiemmin yksi päivähoitopaikka on jaettu kahden "puolipäiväisyyteen pakotetun" lapsen kesken, mikä on tehnyt lasten viikoista rikkonaisia ja päiväkodeista täysiä. Tyypillisesti toinen puolipäiväinen lapsi on ollut päiväkodissa maanantait ja tiistait, toinen loppuviikon – ja seuraavalla viikolla toisin päin.

Jatkossa lyhennettyä päiväkotiviikkoa tekevä lapsi voi olla hoidossa perheen valintojen mukaisesti, esimerkiksi neljänä päivänä yhdeksästä neljään. Tällöin yhtä hoitopaikkaa ei voida täyttää toisella puolipäiväisellä hänen rinnallaan.

– Päätös pienentää lapsiryhmiä ja rauhoittaa niiden toimintaa, Ahlqvist arvioi.

Kaupungin haasteena on päivähoitopaikkojen järjestäminen.

Päätös kasvattaa päivähoidon tarvetta, mutta vielä ei tiedetä, kuinka paljon ja mille alueille se kohdistuu. Tätä ruvetaan selvittämään kevään 2019 aikana perheiden kanssa käytävissä varhaiskasvatuskeskusteluissa.

Ahlqvist on luottavainen, että kaikille lapsille löydetään hoitopaikka perheen tarpeiden mukaisesti. Jo tänä vuonna parantunut työllisyys on tuonut päivähoitoon 400 uutta lasta.

– Olemme oppineet tekemään nopeita ratkaisuja yhteistyössä kaupungin tilapalvelun kanssa, Ahlqvist kertoo.

Nopeat ratkaisut tarkoittavat esimerkiksi "viipalepäiväkoteja", joista on hyviä kokemuksia Haukkamäestä, Pappilanmäestä ja Kuokkalanpellolla sijaitsevasta Taikalampun päiväkodista. Kaupungin talousarviossa hoitojärjestelyihin varattiin ensi syksyksi 740 000 euroa, joten on selvää, että sillä rahalla uusia päiväkoteja rakenneta.

– Uudet päiväkodit valmistuvat palveluverkkosuunnitelman mukaisesti Savulahteen ja Kangasvuoreen. Lisäksi Keljonkankaalle on tulossa kaksi uutta yksityistä päiväkotia, Ahlqvist kertoi.