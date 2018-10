Mikä muuttuisi, jos kaikki nuoret äänestäisivät? – Keskisuomalaiset ehdokkaat vastaavat

Ensi kevään eduskuntavaaleihin mennessä ehtii äänestysikään tulla noin 230 000 suomalaista, jotka eivät vuoden 2015 vaaleissa saaneet äänestää. Alle kolmikymppisiä äänioikeutettuja kevään vaaleissa on yli 700 000.

Tällaisella porukalla heilauttelisi jo tosissaan puolueiden voimasuhteita. Ellei jopa tekisi pientä vallankumousta.

Nuoret muodostavat merkittävän osan väestöstä ja äänioikeutetuista, mutta heidän suhteensa politiikkaan on yleensä etäisempi kuin keski-ikäisten tai iäkkäiden. Äänioikeus jää useammin käyttämättä ja mielipide ilmaisematta. Nuorten ääni ei kuulu, kun sedät ja tädit puhuvat.

Keski-Suomessa on nimetty alkusyksyn aikana neljä alle 30-vuotiasta eduskuntavaaliehdokasta. He ovat yhtä mieltä siitä, että näin ei pitäisi olla.

– Nuorten ääni ei kuulu riittävän hyvin. Jos katsotaan päättäjien ikärakennetta, nuoret ovat aliedustettuina. Ja koska nuoria ei ole päättävissä asemissa, heitä kiinnostavia asioita käsitellään liian vähän, Joonas Könttä, 28, (kesk.) toteaa.

– Politiikassa tehdään päätöksiä, joiden vaikutukset ovat 20–30 vuoden päässä. Niiden seuraukset koskevat eniten nuoria sekä tulevia sukupolvia. Siksi on ongelmallista, jos nuoret eivät ole mukana päättämässä, Eelis Loikkanen, 24, (kok.) huomauttaa.

Vihreiden Bella Forsgrén, 26, muistuttaa, että esimerkiksi teknologia ja työn muutos ovat muuttaneet nuorten arkea.

– Keski-ikäinen poliitikko tekee nuoria koskevia päätöksiä helposti oman vanhentuneen kokemuksensa perusteella. On eri asia olla nuori tänään kuin 30 tai 40 vuotta sitten.

Mitä sitten päätettäisiin toisin, jos nuoret käyttäisivät sitä valtaa, joka heille näillä perusteilla kuuluisi?

Ehdokkaat ovat hyvin yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos ja koulutus saisivat enemmän huomiota ja resursseja.

– Jos nuoret lähtisivät isona massana äänestämään, ilmastonmuutos ja koulutus eivät jäisi ikääntyvien poliitikkojen kaunopuheeksi vaan niille saataisiin kunnolla tehtyä jotain, SDP:n Siiri Muhonen, 19, arvioi.

Ehdokkaat toteavat, että juuri ilmastonmuutos on sellainen kysymys, jossa nyt tehtävät päätökset vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

– Kun me ollaan aikuisia ja meillä on lapsia, onko meillä maapalloa, missä lapsia on turvallista kasvattaa? Muhonen kiteyttää.

Forsgrénin mukaan nuorten äänen kuulumattomuus johtaa helposti siihen, että kun politiikassa leikataan, leikataan tulevaisuudesta.

– Käy niin, että etsitään lyhyen välin supistuksia, jotta talous näyttäisi paremmalta. Ammattikoulutuksesta, opintotuesta ja tutkimuksen rahoituksesta leikattaessa leikataan myös tulevaisuuden osaamisesta.

Ehdokkaat ovat yhtä mieltä siitä, että ilmastonmuutos ja koulutus ovat sellaisia aiheita, joista heidän kannattaa nuorten kanssa myös puhua. Ne kiinnostavat, ne koskettavat ja niitä koskevia päätöksiä tehdään varmasti seuraavassa eduskunnassa.

Toki muitakin teemoja nousee esille.

– Työllistyminen koskettaa ja kiinnostaa nuoria monella tapaa, samoin erilaiset perhemuodot ja niiden asema, Könttä mainitsee.

– Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat tärkeitä kysymyksiä. Esimerkiksi translain uudistamisen edistäminen ja raiskauksen määritelmän muuttaminen suostumusperustaiseksi. Uskon myös, että sosiaaliturvan uudistus kiinnostaa nuoria, ainakin jos se esitetään konkreettisina kysymyksinä ja esimerkkeinä, Forsgrén sanoo.

– Vastuullinen valtiontalouden hoito ja työllisyys. Työllisyysastetta on nostettava ja huolehdittava talouden tasapainosta, Loikkanen huomauttaa.

Nuorten matalampi äänestysaktiivisuus on monen tekijän summa. Näin sanovat haastatellut ehdokkaat, ja samaa on todistettu tutkimuksillakin. Siksi epäkohtaan ei ole yksittäistä ratkaisuakaan. Toimia tarvitaan niin yhteiskunnalta, puolueilta kuin poliitikoilta. Ja nuorilta itseltään.

– Koulutus on tärkeää, sillä kouluttautuminen lisää myös äänestysaktiivisuutta. Meidän ehdokkaiden tehtävä on esimerkiksi puhua asioista selkeämmin ja miettiä, miten nuoret saavutetaan, Könttä sanoo.

– Politiikan tekemisen tapa on tällä hetkellä sellainen, että se ei houkuttele nuoria. On liikaa riitelyä ja haukkumista, toisten epäkohtiin tarttumista ja omiin poteroihin asettautumista. Nuorelle voi jäädä hämäräksi, mikä asioiden todellinen laita on, kun toinen puoli puhuu toista ja toinen toista, Loikkanen pohtii.

– Puolueiden tehtävä on asettaa nuoria ehdolle ja innostaa heitä mukaan. Äänestämättä jättämisen taustalla on kuitenkin myös yleistä eriarvoisuutta, johon tarvitaan yhteiskunnan toimia. Jos ihmisellä on paljon ongelmia, onko hänellä energiaa miettiä äänestämistä? Forsgrén kysyy.

Tutkimuksissa on havaittu, että tällä vuosikymmenellä entistä useampi nuori on perustellut äänestämättä jättämistä mielipiteiden puuttumisella.

– Jos tuntuu, ettei mielipiteitä ole, kannattaa miettiä, millaiset arvot ovat itselle tärkeitä, ja etsiä sellainen poliitikko tai puolue, joka jakaa samat arvot. Kun sen mukaan äänestää, ei voi mennä kauheasti pieleen, Muhonen sanoo.

Nuorten ääni ei siis kuulu monellakaan perusteella tarpeeksi, mutta ehkä sittenkin vähän paremmin kuin ennen. Suomessa on paljon aktiivisia nuorisojärjestöjä, jotka saavat kannanottonsa myös julkisuuteen ja päättäjien tietoon.

Järjestötyön hyvin tunteva Muhonen on huomannut muutoksen parempaan tapahtuneen.

– Nuorten ääni kuuluu nyt paremmin kuin muutamia vuosia aiemmin. Mutta ei nuoria vielä ole tarpeeksi oikeilla päättävillä paikoilla, kuten valtuustoissa ja eduskunnassa.

Loikkanen on havainnut samanlaisen kehityksen.

– Nuoria kyllä kuunnellaan, mutta päätöksentekoon se ei välttämättä vaikuta, koska nuoret eivät itse ole päättämässä.