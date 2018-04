Mika Aalto siirtyy Kemianteollisuuden toimitusjohtajaksi

Kemianteollisuuden uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu tekniikan tohtori Mika Aalto. Hän aloittaa tehtävässä kesäkuun alussa.

Aalto siirtyy uuteen pestiinsä työ- ja elinkeinoministeriöstä, jossa hän on toiminut johtotehtävissä yli viiden vuoden ajan. Aalto on työskennellyt muun muassa elinkeino- ja kasvupolitiikan sekä bio- ja kiertotaloushankkeiden parissa. Tällä haavaa hän toimii teollisuusneuvoksena Työllisyys ja toimivat markkinat -osastolla. Aiemmin Aalto on työskennellyt Tekesissä.

– Hallitus painotti toimitusjohtajan valinnassa vankkaa kokemusta kemianteollisuuden keskeisiltä vaikuttamisalueilta, kertoo Kemianteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja Jari Rosendal tiedotteessa.

Kemianteollisuuden nykyinen toimitusjohtaja Timo Leppä jatkaa kesäkuun ajan järjestön neuvonantajana.