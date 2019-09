Mika Aaltola Ulkopoliittisen instituutin johtoon tiukassa äänestyksessä

Ulkopoliittisen instituutin (Upi) uudeksi johtajaksi on erittäin tiukan äänestyksen jälkeen valittu ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Upin hallituksen viiden maissa loppuneessa kokouksessa Aaltola voitti äänestyksessä johtajan tehtävään esitetyn ohjelmajohtaja Juha Jokelan äänin 5–4. Kyseessä oli suljettu lippuäänestys. Hallituksessa on yhdeksän jäsentä.

Aaltolan viisivuotiskausi alkaa vuodenvaihteessa.

– Upi on hieno organisaatio, jolla on valtavat mahdollisuudet olla maailmanluokan tutkimuslaitos. Keskeistä on se, että sen johtaja valitaan tieteellisillä perusteilla, Aaltola sanoi STT:lle valinnan varmistuttua.

Upin hallituksessa on kiistelty kiivaasti nimitysprosessista. Jokelaa esitettiin Upin johtoon jo kesäkuussa, mutta silloin asia jäi pöydälle. Hallitus päätti tuolloin pyytää haastatelluista hakijoista ulkopuoliset tieteelliset arviot. Hallituksen sisäinen nimitystyöryhmä päätyi kuitenkin myös näiden arvioiden jälkeen esittämään yksimielisesti tehtävään Jokelaa.

Tiukkaa valintatilannetta Aaltola kommentoi toteamalla, että instituutin johtajavalinnat ovat aikoja, joina erilaiset Upiin liittyvät intohimot nousevat esiin.

– Nyt olennaista on se, että talo on vakaalla pohjalla ja menee eteenpäin tärkeimmän resurssin eli tutkijoiden ääntä kuunnellen. On tärkeää, että asiat Upissa eheytetään ja aloitetaan puhtaalta pöydältä, hän sanoo.

Aaltola on johtanut Upissa Globaali turvallisuus -tutkimusohjelmaa. Mediassa paljon esiintyvän Aaltolan asiantuntemusalueita ovat etenkin Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikka sekä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Jokela puolestaan johtaa Upin Euroopan unioni -tutkimusohjelmaa. Hän on erikoistunut muun muassa EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja Suomen EU-politiikkaan.

Aaltolan mukaan nimitysprosessin aikana esiin nousseet kysymykset hakijoiden tutkimuspainotuksista ja Upin tulevista linjoista ovat osin olleet "keksittyä linjaristiriitaa".

– Upissa on kolme ohjelmaa, Eurooppa-ohjelma, Venäjä-ohjelma ja globaalin turvallisuuden ohjelma, joka painottuu suurvaltapolitiikkaan. Kaikki nämä ovat elinvoimaisia. Olen itsekin väitellyt Eurooppa-politiikasta ja hyvin tietoinen EU:n keskeisyydestä Suomelle. Maailma on tietenkin muuttunut ja suurvaltojen kohtalonkolmio vaatii uudenlaista tietotaitoa myös Suomesta. En näkisi, että kyse on Upin roolista ja sen ristiriidoista, vaan maailman muutoksesta ja Suomen sopeutumisesta siihen, Aaltola kuvailee.

"Äänestystulos kertoi, että oli kolme erittäin hyvää hakijaa"

Instituutin hallituksen sisälle nimitysprosessi on luonut jakolinjan.

Yksimielisenä esiintyneeseen nimitystyöryhmään ovat kuuluneet hallituksen puheenjohtaja, EU-asioiden valtiosihteeri Kare Halonen sekä jäsenistä professori Tarja Väyrynen ja ex-kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.). Ryhmän sihteerinä on toiminut Upin hallintojohtaja Helena Lehtovirta, joka myös esitteli nimityksen hallitukselle.

Nimitysprosessia puolestaan on aiemmin julkisesti kritisoinut hallituksen jäsen, entinen suurlähettiläs René Nyberg. Hän on myös kertonut kannattaneensa tehtävään Aaltolaa. Nyberg on ollut huolissaan esimerkiksi prosessin läpinäkyvyydestä ja hakijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kokouksen jälkeen Nyberg kertoi Twitterissä kehottaneensa Halosta eroamaan hallituksen puheenjohtajan tehtävästä äänestystuloksen selvittyä.

Halonen sanoo STT:lle tärkeintä olevan sen, että nimitys saatiin vihdoin tehtyä.

– Äänestystulos osoitti sen, että oli kolme erittäin hyvää hakijaa ja heidän välillään oli vaikea päätyä ratkaisuun, Halonen muotoilee.

Johtajavalinnan viivästyminen on lykännyt niin ohjelmajohtajien kuin tutkijoidenkin valintaa. Ohjelmajohtajat seuraavalle viisivuotiskaudelle valitsee Upin nykyinen johtaja Teija Tiilikainen.

Halonen sanoo toivovansa, ettei johtajanimityksessä syntynyt kilpailutilanne vaikuttaisi Upin sisäiseen tilanteeseen ja että paluu "normaaliin päiväjärjestykseen" olisi mahdollista.

STT pyysi Halosta kommentoimaan myös Nybergin esittämää erokehotusta.

– Vähän vaikea sanoa. Hän ei perustellut tätä esitystään, eikä myöskään saanut tukea muilta. Tämä kuvaa osaltaan tätä hallituksen sisäistä prosessia, Halonen arvioi kokouksen loppumetrejä.

Nimitykseen ei voi hakea muutosta

Upin johtajan nimitykseen sovelletaan lakia eduskunnan virkamiehistä, jonka mukaan nimitykseen ei voi hakea muutosta.

Johtajan tehtävään oli yhteensä neljä hakijaa, joista haastatteluun valittiin kolme. Jokelan ja Aaltolan lisäksi haastateltiin ulkopolitiikan tutkija Hanna Ojanen, joka on aiemmin toiminut Tampereen yliopiston Jean Monnet -professorina. He kaikki ovat hakeneet myös Upin ohjelmajohtajan tehtäviä vuodenvaihteessa alkavalle viisivuotiskaudelle.

Teija Tiilikainen jättää pestinsä vuodenvaihteessa toimittuaan Upin johdossa maksimiajan eli kaksi toimikautta. Hänet on valittu Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskuksen johtajaksi.

Ulkopoliittinen instituutti on eduskunnan alainen tutkimuslaitos, ja merkittävä osa sen rahoituksesta tulee valtiolta. Instituutti tuottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää tutkimusta esimerkiksi eduskunnan käyttöön. Lisäksi instituutilla on näkyvä rooli yhteiskunnallisessa keskustelussa, sillä instituutin johtaja ja sen tutkijat kommentoivat säännöllisesti ulko- ja turvallisuuspoliittisia kysymyksiä mediassa.