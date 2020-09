Mikkelistä paloasemalta varastettu auto on nähty viimeksi Juvalla

Mikkelin Haukivuoren paloasemalta lauantain ja sunnuntain välisenä yönä varastettu miehistönkuljetusajoneuvo on vieläkin teillä tietymättömillä. Itä-Suomen poliisilaitos kertoo saaneensa kansalaisilta autosta useita hyviä näköhavaintoja ja vihjeitä.

Auto on viimeksi havaittu sunnuntaina aamulla Juvan suunnalla. Miehistönkuljetusauto on väritykseltään punainen, ja siinä on valkoinen sivussa menevä raita. Siihen on tehty myös valkoisella merkinnät "ES167" sivuun ja taakse.

Poliisi toivoo edelleen vihjeitä ajoneuvosta. Vihjeet pyydetään ilmoittamaan suoraan hätäkeskukseen numeroon 112.