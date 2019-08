Miksi Jyväskylän eput valitsivat ekaksi vieraaksi kieleksi juuri englannin? Nyt kaivataan vanhempien näkemyksiä – vastaa Keskisuomalaisen ja yliopiston kyselyyn

Ekaluokkainen Niilo Purontakanen, 7, aloittaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelun jyväskyläläisessä Keski-Palokan koulussa jo tänä syksynä. Isä Kimmo Purontakasen mukaan kielivalinta oli kivuton.

– Englanti tuntui luonnollisimmalta vaihtoehdolta, koska lapset kuitenkin törmäävät siihen, ja siinä on jo jonkin verran tuttuja sanoja. Englanti on myös yleisesti puhuttu ja siitä on hyötyä myöhemmin, sanoi Purontakanen.

Ekaluokkalaisen Hertta Hirsilän kielivalinta oli samoin englanti.

– Englanti on Suomessa vahva kakkonen suomen kielen jälkeen nykypäivänä. Se näkyy arjessa paljon, äiti Heli Stenberg perusteli.

Ekaluokkalaisten ensimmäisen vieraan kielen ryhmiä syntyi Jyväskylässä tälle lukuvuodelle vain englannin kielessä. Epuille ei syntynyt yhtään ranskan, saksan tai venäjän kielen ryhmää, sillä tarpeeksi halukkaita näiden kielien opiskeluun ei ollut. Ryhmän muodostamiseen olisi vaadittu 12 oppilasta samasta koulusta tai lähekkäisistä kouluista.

Kielenopetuksen varhentamisella opetus- ja kulttuuriministeriö tavoitteli kielivalikoiman laajentamista.

Keskisuomalainen selvittää nyt yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa, mistä englannin kielen ylivalta Jyväskylän eppujen keskuudessa johtuu.

– Englanti on toki tärkeä kieli ja kaikkien on hyvä sitä osata. Mutta englantia ehtisi hyvin oppia, vaikka sen aloittaisi vähän myöhemmin A2-kielenä ja aloittaisi jollain muulla kielellä ensimmäisellä luokalla. Kuulemme englantia jokapäiväisessä ympäristössämme huomattavasti enemmän kuin muita kieliä, pohtii englannin kielen professori Anne Pitkänen-Huhta Jyväskylän yliopistosta.

Pitkänen Huhta-arvioi, että vanhempien kielitoiveissa heijastuvat kulttuuriset ja arvoihin liittyvät seikat.

– Vanhemmilla voi olla ajatus, että englannilla pärjää ja englanti yksin riittää. Kuitenkin monipuolinen kielitaito on valtti työmarkkinoilla ja myös yksi Suomen kilpailukyvyn edellytyksistä.

Esiopetuksessa Jyväskylässä tarjotaan laajasti eri kielten kielisuihkutusta, mutta tällä ei näyttäisi olevan vaikutusta koululaisten kielivalintoihin. Esimerkiksi Tampereella eri kieliryhmiä on syntynyt paljon juuri suihkutustyylisen toiminnan seurauksena.

– Tutkijoina meitä kiinnostaa se, voisiko vanhempien valintoihin vaikuttaa, että kielivalikoima lähtisi laajentumaan myös Jyväskylässä.

Tutkijat pohtivat, olisiko tarpeen harkita, että kaikissa Jyväskylän kouluissa kielivalinta tehtäisiin vasta ensimmäisen luokan syksyllä, kuten toimitaan esimerkiksi Tampereella.

– Tällöin valinnoista tiedottaminen ei jäisi yksin esikoulun harteille, vaan kieltenopiskelusta voisivat kertoa koulussa kieliä opettavat opettajat, pohtii Pitkänen-Huhta.

Kieliä voisi tällöin myös kokeilla koulussa syksyn aikana ennen valinnan tekemistä.

Eppuluokkalaisten vanhempien toivotaan vastaavan kielivalintoihin liittyvään kyselyyn, jonka vastauksia hyödynnetään Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa.

Kielen opetuksen varhentamista koskevassa tutkimuksessa ovat mukana Anne Pitkänen-Huhdan lisäksi Karita Mård-Miettinen, Ari Huhta, Tarja Nikula-Jäntti, Kristiina Skinnari ja Dmitri Leontjev.

