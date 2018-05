Miljoonan euron Millennium-teknologiapalkinto tekniikan tohtori Tuomo Suntolalle

Miljoonan euron Millennium-teknologiapalkinnon on saanut tekniikan tohtori Tuomo Suntola atomikerroskasvatuksen teknologian kehittämisestä.

Suntola on palkinnon ensimmäinen suomalainen voittaja, joka on myös tehnyt uransa Suomessa. Vuonna 2012 palkittu Linus Torvalds on tehnyt uransa Yhdysvalloissa.

Tekniikan Akatemia -säätiön (TAF) kansainvälisen palkinnon jakoi presidentti Sauli Niinistö Helsingissä.

Suntolan 1970-luvulla kehittämä atomikerroskasvatusteknologia (Atomic Layer Deposition, ALD) on nykyajan älypuhelinten ja tehokkaiden tietokoneiden taustalta löytyvä teknologia.

– Se on menetelmä, jolla voidaan rakentaa ohuita materiaalikerroksia hyvin hallitulla tavalla atomikerros kerrallaan, Suntola selittää luomaansa teknologiaa.

Suomalaiskeksintöä käytetään myös lääketieteessä ja energia-alalla. ALD-teknologialla valmistetaan muutaman atomikerroksen vahvuisia ohutkalvoja tietokoneiden mikroprosessoreihin ja muistikomponentteihin.

Ehdokkaita palkinnon saajiksi otettiin vastaan kaikkialta maailmasta ja kaikilta teknologian alueilta sotateknologiaa lukuun ottamatta.