Miljoonasade esiintyy perjantaina Suovanlahden Traktorijatzien tähtenä

Aluksi kesäinen arvoitus: mikä se on, joka tuoksuu traktorinlöpölle, heinäpaaleille, maalaisuudelle, kylähulluudelle, muusikoiden kainalohielle ja oluelle?

No, vastaustahan kerrottiin jo jutun otsikossa: Traktorijatzit, Viitasaaren Suovanlahden Myllytuvan idyllisessä pihapiirissä järjestettävä kaksipäiväinen musiikkifestivaali.

Ja taas on Viitasaarella Jatzien aika, suosittu tapahtuma starttaa tänään perjantaina 5. heinäkuuta jo 16:tta kertaa.

– Tapahtuma vetää taas varmasti alueen täyteen iloista festariväkeä. Tänäkin vuonna sinne pääsee ilmaiseksi sisälle, jos tulee traktorilla. Ja puoliso pääsee siinä samalla, sanoo Traktorijatzien hallituksen uusi puheenjohtaja Kirsi Niskanen.

Traktorit ja jopa jatsi ovat tapahtumassa sivuosassa, mutta kuitenkin kuvioissa mukana. Traktrorijatzit ovat säilyttäneet alkuvoimaisen ja maalaismaisen rennon luonteen. Puitteet on kuitenkin pantu pikkuhiljaa kuntoon. Esitettävä musiikki on vetävää eikä suureellisuuden polulle ole hairahduttu.

– Itse kävin 10-vuotisjatzeilla, ja siellä tapahtui kohtaaminen, jonka ansiosta minusta tuli suovanlahtelainen. Ja nyt olen sotkeutunut Jatzien toimintaankin, kertoo Kirsi Niskanen hymyssä suin.

Tapahtuman aitous ja välittömyys näkyy ja yleisö osaa arvostaa sitä kesästä toiseen. Monille jatzeilla käynti on itsestäänselvyys ja yksi kesän kohokohdista.

– Toivottavasti välittyy, että teemme tätä pyyteettä kyläläisten, kesäasukkaiden ja kaikkien iloksi, taustayhdistyksen hallituksen varapuheenjohtaja, jyväskyläläinen Suovanlahden kesäasukas Antero ”Andy” Kivelä kiteyttää.

Tämän vuoden yksi pääesiintyjistä on Miljoonasade. Yhtye on vieraillut aikaisemminkin jatzeilla ja nokkamies Heikki Salo on ihastunut tapahtuman välittömään ja kotoiseen tunnelmaan. Hän on joskus kuvaillut festivaalia "Suomen afrikkalaisimmaksi tapahtumaksi". Viimeksi jatzeilla, vuonna 2016 esiintyessään Miljoonasade villitsi yleisön villiin menoon ja meininkiin lavan edustalla.

Tänäkin vuonna festivaali pärähtää käyntiin perjantaina iltapäivällä Viitasaaren torilta lähtevällä traktorimarssilla, joka suuntaa Suovanlahden kylälle.

Perjantai-iltana tanakalle hirsiselle esiintymislavalle suvannon rannassa nousevat juureva Hämericana Trio, kelttihenkiseen folk-rokkiin erikoistunut Greenrose Faire ja manserockin perinteitä kunnioittava HauliBros. Illan kruunaa Miljoonasade.

Lauantaina meno jatkuu päivällä Myllytuvalla lastentapahtumalla, jossa on tarjolla leikkejä, lauluja ja pelejä.

Iltamenoissa letkeää menoa tarjoaa illan pääesiintyjä Sami Saari & Jazzpojat. Bilebändi Kruuvauskin saa varmasti jalat ja lanteet heilumaan ja keinumaan.

Lauantain avaavat mielenkiintoiset, monen soittimen skiffleduo La Sega del Canto sekä genrevapaata rytmimusiikkia soittava U. Pasanen Band.

Traktorijatzit Viitasaaren Suovanlahdella pe ja la 5.–6. heinäkuuta.