Hallitus tavoitteena on nostaa Suomen työllisyysaste 75 prosenttiin. Tilastokeskuksen viimeisimpien tietojen mukaan työllisyysaste oli heinäkuussa 72,4 prosenttia.

Uutissuomalainen kysyi talousasiantuntijalta, mitä he pitävät tärkeimpinä keinoina työllisyyden parantamiseksi nykyisessä taloustilanteessa, kun talouskasvu on hiipunut.

Eläkeläisiä pitää kannustaa

takaisin työelämään

Palkansaajien tutkimuskeskuksen johtajan Elina Pylkkäsen mielestä työllisyyttä voidaan parantaa houkuttelemalla jo eläkkeelle siirtyneitä takaisin töihin. Hänen mukaansa eläkkeellä on hyväkuntoisia ja osaavia ihmisiä, joilla voisi olla haluakin takaisin työelämään, mutta heitä ei ole rohkaistu jatkamaan töissä.

– Verokannustimilla pystyttäisiin houkuttelemaan yli 65-vuotiaita pysymään työelämässä ja palaamaan takaisin työelämään, kuten Ruotsissa on menestyksekkäästi tehty, Pylkkänen sanoo.

Kiireellisenä ja vaikuttavuudeltaan tärkeimpänä työllisyystoimena Pylkkänen pitää informaatio- ja byrokratialoukkujen purkamista. Se vaatii hänen mukaansa järjestelmien selkiyttämistä sekä työvoimapalvelujen resurssien lisäämistä, jotta työnhakijat sekä työllistävät yritykset saavat riittävästi ja helposti tietoa ja neuvoja.

– Esimerkiksi sitä ei tunneta kovinkaan laajasti, että sosiaalietuuksien verotus on yli 10 prosenttiyksikköä kireämpää kuin työstä saatujen tulojen vero matalammissa tuloluokissa. Työnhakijoille pitäisi markkinoida, millaisia verokannusteita heille on tarjolla, jos heillä on etuustulon sijaan työtuloa, Pylkkänen toteaa.

Pylkkäsen mielestä on tärkeää myös pitää työssä olevien jaksamisesta huolta, jotta sairauspoissaolot ja työkyvyttömyys vähenisivät.

– Tämä on tikittävä aikapommi. Jos työpaikoilla on työvoimavajetta eikä pystytä täyttämään kaikkia työtehtäviä, se kuluttaa loppuun töissä olevaa työvoimaa, Pylkkänen sanoo.

Työtön saisi ansaita

enemmän ilman verotusta

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju pitää palkkojen nousun kurissa pitämistä vaikuttavimpana tekijänä Suomen työllisyyskehityksessä.

– Olennaista on, että meidän palkkakehityksemme jäisi matalammaksi kuin kilpailijamaissa, ennen kaikkea Saksaan ja Ruotsiin verrattuna. Se tukisi kilpailukykyämme tällaisessa maailmassa, jossa markkinat eivät kasva, Kangasharju sanoo.

Kangasharju kasvattaisi myös työtulovähennystä eli tulorajaa siitä, kuinka paljon työtön voi ansaita rahaa ennen kuin siitä tarvitsee maksaa tuloveroa.

– Se kannustaisi kaikkia, jotka eivät tee lainkaan työtä tai tekevät vain muutamia tunteja, tekemään töitä vähän enemmän. Tehdystä lisätunnista jäisi siinä enemmän käteen. Kun tämä kasvaa, mutta sosiaaliturva ei, töihin lähtö tulee houkuttelevammaksi kuin kotiin jääminen, Kangasharju sanoo.

Kangasharju pitää tärkeänä myös, että niin sanottuun eläkeputkeen pääsisi nykyistä vanhempana eli lähempänä oikeaa eläkeikää.

Lisäksi Kangasharju kiristäisi kotihoidontuen ehtoja. Hänen mielestään monet naiset kärsivät myöhemmin työurallaan sen vuoksi, että ovat olleet pitkään poissa työelämästä hoitamassa lapsia.

Elvytyspaketti, jolla

tehtäisiin väyläinvestointeja

Taloustieteen professori Jaakko Pehkonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta esittää työllisyyden parantamiseksi nopeasti käynnistettävää elvytyspakettia, jolla laitettaisiin liikkeelle rakennusinvestointeja esimerkiksi väylähankkeisiin. Korjausinvestoinneille olisi tarvetta.

– Tällä luotaisiin edellytyksiä aikaisempaa tasapainoiselle aluekehitykselle ja nopeammalle talouskasvulle pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla kasvualueille. Tämä helpottaisi myös pääkaupunkiseudun työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmia, Pehkonen toteaa.

Työperäinen maahanmuutto pitäisi moninkertaistaa seuraavan viiden vuoden aikana. Siihen liittyviä lupaprosesseja tulisi Pehkosen mukaan keventää ja maahanmuuttoa tukea koulutuksella ja kotouttamistoimilla.

– Suomi ikääntyy vauhdilla, tarvitsemme työntekijöitä erityisesti sosiaalialalle ja palveluammatteihin.

Pehkosen mukaan tärkeää on myös parantaa työmarkkinoiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Työntekijöiden verotusta ja sosiaaliturvaa yhteen sovittamalla olisi Pehkosen mielestä mahdollista parantaa työllistymiskannusteita.

– Työttömyysjaksojen nopea katkaisu ja pitkäaikaistyöttömyyden estäminen ovat tehokasta pitkän aikavälin työllisyyspolitiikkaa.

Työministeri ei avaa

työllisyyspaketin yksityiskohtia

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellaan kuumeisesti työllisyystoimia, joista on tarkoitus päättää hallituksen ensi viikon budjettiriihessä. Työministeri Timo Harakka (sd.) ei lähde vielä avaamaan työllisyyspaketin yksityiskohtia ja sitä kokonaisuutta, jonka hän aikoo esittää budjettiriihessä.

– Kyllä se lista aika pitkä on. Pidetään vähän jännitystä yllä tiistaihin asti, Harakka kertoo.

Hän ei lähde ennakoimaan, kuinka paljon rahaa työllistämispakettiin on luvassa ja kuinka paljon todennettavia työpaikkoja sillä syntyy.

– Luulen, että tarkat vaikutusarviot täytyy käydä valtiovarainministeriön kanssa läpi juuri sillä tavalla kuin heidän menetelmiinsä sopii.

Poliittinen johto ohjaa

virkamiesten valmistelutyötä

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, edellisen hallituksen oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) sanoi Uutissuomalaisen haastattelussa 6. syyskuuta, että edellinen hallitus pisti "lopputyönään" käyntiin uusien työllistämistoimenpiteiden valmistelun. Häkkäsen mukaan ministeriöiden virkamiehet ovat valmistelleet työllistämistoimia, jotka toisivat 30 000–60 000 lisätyöllistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyys ja toimivat markkinat -osaston osastopäällikkö Antti Neimala ei ota kantaa Häkkäsen näkemykseen.

– Edellinen hallitus teki erilaisia toimenpiteitä kuin tämä hallitus. Se on normaalia toimintaa, Neimala sanoo.

Neimalan mukaan virkamiehet valmistelevat poliittisen johdon näkemyksen mukaisesti niitä lukuisia toimenpiteitä, joista on päätetty hallitusohjelmassa. Hänkään ei lähde paljastamaan työllisyyspaketin suuruutta.

– Budjettiriiheen tulee valmiita ehdotuksia niin paljon, kun tällä aikataululla ehditään tekemään, Neimala sanoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiehet julkistivat keväällä oman ehdotuksensa työllistämiskeinoista. Niihin kuuluivat muun muassa työperäisen maahanmuuton lisääminen, osatyökykyisten työllistäminen, osa-aikatyön lisääminen, elinikäinen oppiminen ja paikallisen sopimisen lisääminen. Neimala myöntää, että nämä keinot ovat työkalupakissa.

– Kaikki asiat ovat valmistelussa.

Valtiovarainministeri Mika Lintilän (kesk.) esitti budjettiehdotuksessaan työllistämiskeinoiksi muun muassa työvoimapalveluihin noin 15 miljoonan euron lisämäärärahaa, ja 10:tä miljoonaa euroa yritysten palkkatukeen.